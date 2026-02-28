Secciones
Irán respondió al ataque y lanzó misiles contra Tel Aviv: un muerto y más de 20 heridos

El ataque se produjo en el marco de la escalada bélica desatada tras la operación militar impulsada por Israel y Estados Unidos en territorio iraní.

ATAQUE. Irán lanzó misiles contra Tel Aviv. ATAQUE. Irán lanzó misiles contra Tel Aviv. FOTO/LANACIÓN-AFP.
Hace 2 Hs

Israel y Estados Unidos realizaron un ataque sorpresa contra Irán este sábado que terminó con la muerte del líder supremo Alí Khamenei. Tras la ofensiva, el régimen iraní lanzó misiles contra Tel Aviv que dejaron al menos un muerto y 22 personas heridas.

Los servicios de emergencia confirmaron que las víctimas fueron trasladadas a distintos centros de salud de la ciudad, donde reciben tratamiento médico. El ataque se produjo en el marco de la escalada bélica desatada tras la operación militar impulsada por Israel y Estados Unidos en territorio iraní.

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó que la persona fallecida es una mujer de aproximadamente 40 años. Según detallaron, fue hallada inconsciente y en estado crítico en el lugar del impacto del misil.

Pese a los esfuerzos médicos, la mujer murió como consecuencia directa del ataque. Se trata de la primera víctima mortal en territorio israelí desde el inicio de los bombardeos iraníes, lanzados como respuesta a la ofensiva militar en el país persa.

Además del fallecimiento, el MDA precisó que otras 20 personas fueron trasladadas a hospitales. Entre los heridos, uno se encuentra en estado grave, dos presentan lesiones de carácter moderado y el resto sufrió heridas leves.

Temas Estados Unidos de AméricaIránIsraelBenjamin NetanyahuDonald Trump
