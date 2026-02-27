Atlético negocia contrarreloj por su nuevo DT y el escenario vuelve a cambiar
La dirigencia acelera gestiones tras la caída del principal candidato, reconfigura la lista de opciones y busca cerrar la llegada del entrenador antes del cruce ante Racing, mientras el interinato asoma como alternativa inmediata si no hay definición en las próximas horas.
Atlético atravesó una jornada intensa y cargada de gestiones en la búsqueda de su nuevo entrenador. El nombre que encabezó las conversaciones fue el de Julio César Falcioni, quien “picó en punta” durante buena parte del día y se transformó en la primera opción concreta de la dirigencia para reemplazar al cuerpo técnico saliente.
Desde la sede confirmaron que hubo charlas al mediodía y que incluso se avanzó en una propuesta formal con condiciones específicas. Horas más tarde trascendió que el entrenador rechazó la propuesta por diferencias económicas. Esa respuesta negativa obligó a recalcular la estrategia y aceleró nuevos contactos en paralelo.
Tras esa definición, la comisión directiva reconfiguró el escenario. Según la dirigencia los candidatos que hoy se encuentran en consideración son Leandro Romagnoli, Néstor “Pipo” Gorosito y Cristian “Kily” González. Los tres estarían “cabeza a cabeza”, aunque no existe unanimidad dentro de la dirigencia: mientras algunos sectores priorizan experiencia y recorrido, otros ponderan la proyección y el encuadre del proyecto deportivo.
En paralelo, volvió a instalarse el nombre de Cristian Fabbiani. El entrenador había manifestado públicamente su deseo de asumir y un reciente mensaje en redes sociales reavivó rumores. Sin embargo, desde la conducción negaron contactos formales y aclararon que no figura entre las prioridades actuales. De todos modos, en el entorno no descartan que pueda reaparecer si las negociaciones abiertas no prosperan en los próximos días.
Quien perdió fuerza en las últimas horas fue Julio Vaccari, señalado el día anterior como candidato principal. En las conversaciones más recientes su nombre no fue mencionado y trascendió que la propuesta deportiva no terminó de convencerlo, por lo que quedó relegado en el orden de prioridades.
El panorama, así, continúa abierto y con varios frentes simultáneos. El martes el equipo enfrentará a Racing Club y, si no se concreta la llegada del nuevo DT, el cargo lo ocupará Ramiro González, entrenador de la División Reserva, ya confirmado para conducir al plantel profesional de manera transitoria.
La dirigencia pretende cerrar la negociación en el corto plazo, consciente de que la decisión marcará el rumbo inmediato del equipo y el tono institucional del semestre. Las diferencias económicas, las condiciones contractuales y la planificación deportiva son variables que mantienen la definición en suspenso y convierten las próximas horas en decisivas para el futuro del banco.