Atlético negocia contrarreloj por su nuevo DT y el escenario vuelve a cambiar

En paralelo, volvió a instalarse el nombre de Cristian Fabbiani. El entrenador había manifestado públicamente su deseo de asumir y un reciente mensaje en redes sociales reavivó rumores. Sin embargo, desde la conducción negaron contactos formales y aclararon que no figura entre las prioridades actuales. De todos modos, en el entorno no descartan que pueda reaparecer si las negociaciones abiertas no prosperan en los próximos días.