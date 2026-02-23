Qué partidos no se jugarán por el paro de la AFA y cómo afecta a Atlético y San Martín de Tucumán

El fútbol argentino se detendrá entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo como parte del paro dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en respaldo a su conducción en medio del conflicto judicial iniciado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La medida, impulsada por la Liga Profesional, implicará la suspensión completa de la novena fecha del Torneo Apertura y también afectaría a las categorías del ascenso.