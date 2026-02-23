Secciones
Qué partidos no se jugarán por el paro de la AFA y cómo afecta a Atlético y San Martín de Tucumán

La novena fecha del Torneo Apertura quedará paralizada entre el 5 y el 8 de marzo por la medida dispuesta por la Liga Profesional, que también afecta a los equipos del ascenso.

El fútbol argentino se detendrá entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo como parte del paro dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en respaldo a su conducción en medio del conflicto judicial iniciado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La medida, impulsada por la Liga Profesional, implicará la suspensión completa de la novena fecha del Torneo Apertura y también afectaría a las categorías del ascenso.

Entre los encuentros más relevantes que no se disputarán figura el cruce entre River y Atlético Tucumán, previsto para el domingo 8 a las 21.15 en el estadio Monumental. Tampoco se jugará la visita de Boca a Central Córdoba en Santiago del Estero ni el clásico entre San Lorenzo e Independiente, dos de los partidos destacados de la jornada.

La fecha debía comenzar el jueves 5 con Gimnasia (M) frente a Defensa y Justicia. El viernes estaban programados Barracas Central-Banfield, Platense-Estudiantes, Vélez-Newell’s, Unión-Talleres y Rosario Central-Tigre. El sábado incluía Aldosivi-Independiente Rivadavia, Estudiantes de Río Cuarto-Instituto, San Lorenzo-Independiente, Racing-Huracán y Belgrano-Sarmiento.

El domingo también estaban programados los encuentros entre Gimnasia (LP) y Argentinos Juniors y Lanús frente a Deportivo Riestra, que quedaron suspendidos junto al resto de la jornada por la medida dispuesta por la AFA.

La medida también impacta en la Primera Nacional. En ese contexto, San Martín de Tucumán no jugará su partido ante Temperley, programado para el sábado 7 de marzo, al igual que el resto de los compromisos de la categoría.

La reprogramación de los partidos será definida en los próximos días.

