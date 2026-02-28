Cuándo SUBO: cómo ver en la app el recorrido del colectivo que necesito usar

Para ver el itinerario entero de una línea en particular, habrá que ingresar en la opción "Buscar". Luego, habrá que tocar la lupa que aparece allí al margen superior derecho. Así se podrá hacer la búsqueda según la línea. Pese a que la aplicación ofrece también búsqueda por ramal, esta no funciona solamente ingresando, por ejemplo, la palabra "Bulnes" para ver los colectivos de la línea 9 que hacen ese recorrido.