Cuándo SUBO: cómo ver en la app el recorrido del colectivo que necesito usar

La nueva aplicación municipal permite a los usuarios seguir el recorrido de las líneas urbanas en tiempo real y conocer el tiempo de espera en las paradas.

La nueva aplicación solo permite ver los recorridos y ubicación de las líneas urbanas. La nueva aplicación solo permite ver los recorridos y ubicación de las líneas urbanas. Foto: El Diario Ar
Hace 1 Hs

Esta semana la Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanzó al mercado de las aplicaciones móviles una importante herramienta que miles de tucumanos demandaban desde hace años. Desde hace algunos días, usuarios de Android y iOS pueden descargar la aplicación "Cuándo SUBO" para ver en tiempo real en qué lugar viene el colectivo que necesitan.

Aunque programas paralelos como Red Bus Tucumán cumplieron la misma función que la nueva aplicación, lo cierto es que durante los últimos meses demostraron inconvenientes que volvían imposible su funcionalidad. Hoy en día, por ejemplo, en la mencionada aplicación solo es posible ver los recorridos de algunos colectivos interurbanos, pero ninguno de la Capital.

Algo similar sucedió con Tucubondi, una pionera en el rubro que también dejaba consultar el saldo de las tarjetas para viajar. Desde hace meses sus mapas dejaron de mostrar no solo dónde venían los móviles, sino también los recorridos que estos hacían por las calles tucumanas.

Cómo ver el recorrido del colectivo que necesito en "Cuándo SUBO"

Para obtener la aplicación lanzada por la Municipalidad, solo hay que ingresar a las tiendas de descargas de Android o iOS e ingresar su nombre en el buscador. Luego de instalarla, será posible utilizarla para ver dónde viene el colectivo y cuáles son los sitios en los que para.

La aplicación tiene un menú escondido al que se accede tocando el botón superior izquierdo que muestra tres líneas paralelas horizontales. Allí aparecerán tres opciones: "Buscar", para ver un colectivo en particular; "Paradas favoritas", para marcar las paradas más usadas o las que queremos tener en referencia; y "Mis recordatorios", para recibir una alerta cuando un colectivo esté cerca.

Para ver el itinerario entero de una línea en particular, habrá que ingresar en la opción "Buscar". Luego, habrá que tocar la lupa que aparece allí al margen superior derecho. Así se podrá hacer la búsqueda según la línea. Pese a que la aplicación ofrece también búsqueda por ramal, esta no funciona solamente ingresando, por ejemplo, la palabra "Bulnes" para ver los colectivos de la línea 9 que hacen ese recorrido.

En cambio, es más eficiente buscar simplemente el número para que la app dé dos opciones: "Mostrar lista de paradas" o "Mostrar sobre el mapa". En cualquiera de las dos opciones se podrán ver los recorridos, pero en la segunda además aparecerán los colectivos que están circulando y el tiempo que demorarán en llegar a la ubicación del usuario.

