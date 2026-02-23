Eclipse y Luna de Sangre: cuándo será y desde dónde podrán verse

Después del último eclipse lunar, el cielo nocturno de marzo volverá a ser el telón de fondo de algunos fenómenos astronómicos singulares. La Luna, en particular, será la protagonista de dos situaciones poco comunes de ver, por lo que será una oportunidad única para apreciar las bellezas de la naturaleza extraterrestre. Solo habrá que estar atento a las condiciones meteorológicas de esos días.
La Luna se volverá una masa redonda rojiza durante algunas noches de marzo, transformándose en lo que se conoce como Luna de sangre. Además, la Tierra se interpondrá entre el Sol y el astro nocturno, ocasionando el primer eclipse lunar del año. Durante marzo, habrá al menos dos escenas dignas de ser apreciadas, entre ellas, el equinoccio durante la segunda quincena.
Cuándo será el eclipse lunar de marzo: ¿se verá desde Argentina?
Falta exactamente una semana para el primer fenómeno astronómico, porque el próximo lunes, 3 de marzo, habrá una superposición que generará sombras y producirá un efecto visual de desaparición de la Luna. Este fenómeno será el que produzca la conocida Luna de sangre. En realidad, no se trata de un verdadero cambio de color, sino de una ilusión óptica.
En Argentina, el fenómeno será visible durante la madrugada y podrá observarse en un rango aproximado de cinco horas. Durante la fase total del eclipse, la Luna adquirirá el tono rojo intenso característico al verse completamente tapada por la sombra de la Tierra. Será uno de los eventos nocturnos más extensos del 2026, según informaron especialistas.
El inicio del eclipse se dará antes del amanecer, a las 5.44 de la madrugada. Habrá que tener en cuenta que la luz del día empezará a jugar en contra hacia las últimas horas del eclipse, porque se estima que podría finalizar a las 11.22, unos minutos antes del mediodía. El punto máximo, es decir, el momento en que menos luz solar recibirá la Luna, se registrará entre las 8.04 y las 8.33 aproximadamente.