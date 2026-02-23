Eclipse y Luna de Sangre: cuándo será y desde dónde podrán verse

En otros lugares del planeta también podrá verse el evento astronómico del 3 de marzo. Por ejemplo, habrá visibilidad completa en zonas del Pacífico y en Asia y Oceanía, sobre todo en Nueva Zelanda. En esta oportunidad no habrá que prepararse de forma especial, a menos que quiera verse con un telescopio. Esto implica que se podrá ver de forma directa la Luna, cosa que no está permitida ni es segura cuando hay un eclipse solar.