Cambio abrupto en el viaje a la Luna: la NASA anunció un desvío de la misión Artemis

El trayecto hacia el satélite natural parece no tener atajos. La NASA insiste con su proyecto Artemis, que tiene como propósito llevar a los humanos nuevamente a la superficie lunar. Pero los retos siguen apareciendo con cada avance, y las etapas de las misiones sufren postergaciones con frecuencia. Debido a esto, la entidad espacial decidió modificar su hoja de ruta.
La agencia anunció hoy un cambio radical en su plan para que los astronautas regresen al suelo aliado, añadiendo un paso más en el procedimiento. La fase "Artemis III" ahora tendrá un vuelo tripulado adicional antes de intentar un alunizaje.
Cambios en la estrategia de vuelo
Esta expedición será ahora una iniciativa completamente diferente. El organismo decidió agregar el despegue de una cápsula con tripulación a la órbita terrestre para acoplarse con, al menos, un prototipo de vehículo de descenso fabricado por SpaceX o Blue Origin. El administrador de la institución, Jared Isaacman, afirmó que espera que la operación parta en 2027.
Mientras que la etapa de contacto lunar, aún programada para 2028, se llamará “Artemis IV”. Isaacman afirmó que la entidad, de hecho, busca concretar hasta dos descensos en dicho año.
Cronología del programa espacial
El programa Artemis consta de una serie de fases donde ya se atravesó la primera. Artemis I se lanzó en noviembre de 2022, siendo el primer vuelo de prueba sin tripulación del programa; esto supone una brecha de más de tres años entre dicho hito y la siguiente fase. Mientras tanto, la NASA concentra todos sus esfuerzos en Artemis II, el bautismo tripulado del sistema, diseñado para transportar a cuatro astronautas en una trayectoria de retorno libre alrededor de la Luna, evento que ocurriría en abril de 2026.
Isaacman presentó la decisión como un esfuerzo para acelerar el ritmo de las tareas relacionadas con el proyecto. La noticia llega mientras el organismo continúa trabajando para el despegue de la segunda etapa. Esta etapa, que implica el envío de cuatro especialistas en un vuelo de prueba que orbitará el satélite sin aterrizar, tenía previsto su lanzamiento original en febrero.
Desafíos técnicos y nuevas fechas
Pero esos planes se frustraron debido a problemas con el vector del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS). En concreto, una serie de fugas de hidrógeno y, posteriormente, un inconveniente inesperado para que el helio fluyera hacia la parte superior del propulsor provocaron varios retrasos y, finalmente, la decisión de retirar el vehículo de su plataforma.
Ahora se espera que Artemis II, que utilizará el transporte Space Launch System y la nave Orion, pero no incluirá un módulo de aterrizaje, no se lance antes de abril de 2026.