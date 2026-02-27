Cambio abrupto en el viaje a la Luna: la NASA anunció un desvío de la misión Artemis

Cronología del programa espacial

El programa Artemis consta de una serie de fases donde ya se atravesó la primera. Artemis I se lanzó en noviembre de 2022, siendo el primer vuelo de prueba sin tripulación del programa; esto supone una brecha de más de tres años entre dicho hito y la siguiente fase. Mientras tanto, la NASA concentra todos sus esfuerzos en Artemis II, el bautismo tripulado del sistema, diseñado para transportar a cuatro astronautas en una trayectoria de retorno libre alrededor de la Luna, evento que ocurriría en abril de 2026.