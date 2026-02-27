Secciones
SociedadTecnología

Cambio abrupto en el viaje a la Luna: la NASA anunció un desvío de la misión Artemis

Mientras la fase "Artemis II" busca concretarse tras severas postergaciones, "Artemis III" se convierte en una misión completamente distinta.

El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial Artemisa II de la NASA y la nave espacial Orión se ven en el Centro Espacial Kennedy en Florida el 30 de enero. (CNN/Ramírez Buxeda/Orlando Sentinel/TNS/Getty Images El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial Artemisa II de la NASA y la nave espacial Orión se ven en el Centro Espacial Kennedy en Florida el 30 de enero. (CNN/Ramírez Buxeda/Orlando Sentinel/TNS/Getty Images
Hace 3 Hs

El trayecto hacia el satélite natural parece no tener atajos. La NASA insiste con su proyecto Artemis, que tiene como propósito llevar a los humanos nuevamente a la superficie lunar. Pero los retos siguen apareciendo con cada avance, y las etapas de las misiones sufren postergaciones con frecuencia. Debido a esto, la entidad espacial decidió modificar su hoja de ruta.

El viaje a la Luna quedó en suspenso: la NASA retrasó Artemis II por fallas en el cohete SLS

El viaje a la Luna quedó en suspenso: la NASA retrasó Artemis II por fallas en el cohete SLS

La agencia anunció hoy un cambio radical en su plan para que los astronautas regresen al suelo aliado, añadiendo un paso más en el procedimiento. La fase "Artemis III" ahora tendrá un vuelo tripulado adicional antes de intentar un alunizaje.

Cambios en la estrategia de vuelo

Esta expedición será ahora una iniciativa completamente diferente. El organismo decidió agregar el despegue de una cápsula con tripulación a la órbita terrestre para acoplarse con, al menos, un prototipo de vehículo de descenso fabricado por SpaceX o Blue Origin. El administrador de la institución, Jared Isaacman, afirmó que espera que la operación parta en 2027.

Mientras que la etapa de contacto lunar, aún programada para 2028, se llamará “Artemis IV”. Isaacman afirmó que la entidad, de hecho, busca concretar hasta dos descensos en dicho año.

Cronología del programa espacial

El programa Artemis consta de una serie de fases donde ya se atravesó la primera. Artemis I se lanzó en noviembre de 2022, siendo el primer vuelo de prueba sin tripulación del programa; esto supone una brecha de más de tres años entre dicho hito y la siguiente fase. Mientras tanto, la NASA concentra todos sus esfuerzos en Artemis II, el bautismo tripulado del sistema, diseñado para transportar a cuatro astronautas en una trayectoria de retorno libre alrededor de la Luna, evento que ocurriría en abril de 2026.

Isaacman presentó la decisión como un esfuerzo para acelerar el ritmo de las tareas relacionadas con el proyecto. La noticia llega mientras el organismo continúa trabajando para el despegue de la segunda etapa. Esta etapa, que implica el envío de cuatro especialistas en un vuelo de prueba que orbitará el satélite sin aterrizar, tenía previsto su lanzamiento original en febrero.

Desafíos técnicos y nuevas fechas

Pero esos planes se frustraron debido a problemas con el vector del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS). En concreto, una serie de fugas de hidrógeno y, posteriormente, un inconveniente inesperado para que el helio fluyera hacia la parte superior del propulsor provocaron varios retrasos y, finalmente, la decisión de retirar el vehículo de su plataforma.

Ahora se espera que Artemis II, que utilizará el transporte Space Launch System y la nave Orion, pero no incluirá un módulo de aterrizaje, no se lance antes de abril de 2026.

Temas la NASA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca
1

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán
2

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes
3

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma
4

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma

Pichetto visitó a Cristina Kirchner y selló un pacto de misericordia para reunificar al peronismo
5

Pichetto visitó a Cristina Kirchner y selló un pacto de "misericordia" para reunificar al peronismo

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos
6

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos

Más Noticias
La CD de Atlético negocia con un histórico entrenador del fútbol argentino

La CD de Atlético negocia con un histórico entrenador del fútbol argentino

Adiós a las cucarachas: el mejor truco casero para eliminarlas sin gastar de más

Adiós a las cucarachas: el mejor truco casero para eliminarlas sin gastar de más

Murió Darío Lopérfido: el exministro de Cultura falleció a los 61 años tras luchar contra la ELA

Murió Darío Lopérfido: el exministro de Cultura falleció a los 61 años tras luchar contra la ELA

Samsung presentó el nuevo S26: cuánto cuesta el celular más avanzado en IA

Samsung presentó el nuevo S26: cuánto cuesta el celular más avanzado en IA

Ricky Martin regresa a Argentina: cuándo llegará y cómo conseguir entradas

Ricky Martin regresa a Argentina: cuándo llegará y cómo conseguir entradas

Las alertas meteorológicas retroceden de a poco, pero habrá cuatro provincias afectadas por vientos y tormentas

Las alertas meteorológicas retroceden de a poco, pero habrá cuatro provincias afectadas por vientos y tormentas

Una explosión de sabor: el impacto del torrontés en la joven francesa que se tatuó un vino tucumano

"Una explosión de sabor": el impacto del torrontés en la joven francesa que se tatuó un vino tucumano

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

Comentarios