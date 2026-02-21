Secciones
EconomíaRural

Récord de toneladas embarcadas al exterior en enero

Las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior registraron números en alza, principalmente en cultivos como trigo y cebada.

TRIGO Y CEBADA. Los cultivos encabezaron el nivel de toneladas exportadas. TRIGO Y CEBADA. Los cultivos encabezaron el nivel de toneladas exportadas.
Hace 5 Hs

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que el registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) con fecha de embarque en enero alcanzaron un volumen total de 10.065.011 toneladas, constituyéndose en el mes con mayor nivel de registraciones de los últimos años, según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.

Este volumen supera el récord previo de 8.861.533 toneladas registrado en enero de 2022, lo que representa un incremento del 13,6% respecto a ese máximo histórico anterior.

Cabe destacar que el crecimiento estuvo principalmente impulsado por el desempeño del complejo de trigo, que totalizó 4.037.857 toneladas, y del complejo cebada, con 998.653 toneladas registradas.

Ambos valores constituyen récords históricos para el primer mes del año en sus respectivos complejos.

En la comparación interanual, el volumen en enero de 2026 muestra un crecimiento muy significativo respecto de años recientes. Frente a enero de 2024, cuando las registraciones totalizaron 4.730.887 toneladas, el aumento alcanza al 112%, mientras que, en relación con enero de 2025, que había registrado 6.842.795 toneladas, el incremento es del 47%.

Estos datos ponen de manifiesto la potencia de la agroindustria argentina para incrementar su presencia en el mundo.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué pregunta tenés sobre la Reforma Laboral que se aprobó en Diputados?
1

¿Qué pregunta tenés sobre la Reforma Laboral que se aprobó en Diputados?

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros
2

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros

Por qué Paco Puga elige uvas tucumanas para sus vinos reconocidos a nivel mundial
3

Por qué "Paco" Puga elige uvas tucumanas para sus vinos reconocidos a nivel mundial

4

El carnaval como norte para la industria turística

5

Cartas de lectores: Paro, disenso y representación: una reflexión

6

Cartas de lectores: ¿Mentalidad de subdesarrollo?

Más Noticias
El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

El síntoma silencioso de la ELA que tuvo Eric Dane antes de recibir su diagnóstico

El síntoma silencioso de la ELA que tuvo Eric Dane antes de recibir su diagnóstico

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Comentarios