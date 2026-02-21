Récord de toneladas embarcadas al exterior en enero

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que el registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) con fecha de embarque en enero alcanzaron un volumen total de 10.065.011 toneladas, constituyéndose en el mes con mayor nivel de registraciones de los últimos años, según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.
Este volumen supera el récord previo de 8.861.533 toneladas registrado en enero de 2022, lo que representa un incremento del 13,6% respecto a ese máximo histórico anterior.
Cabe destacar que el crecimiento estuvo principalmente impulsado por el desempeño del complejo de trigo, que totalizó 4.037.857 toneladas, y del complejo cebada, con 998.653 toneladas registradas.
Ambos valores constituyen récords históricos para el primer mes del año en sus respectivos complejos.
En la comparación interanual, el volumen en enero de 2026 muestra un crecimiento muy significativo respecto de años recientes. Frente a enero de 2024, cuando las registraciones totalizaron 4.730.887 toneladas, el aumento alcanza al 112%, mientras que, en relación con enero de 2025, que había registrado 6.842.795 toneladas, el incremento es del 47%.
Estos datos ponen de manifiesto la potencia de la agroindustria argentina para incrementar su presencia en el mundo.