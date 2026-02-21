Récord de toneladas embarcadas al exterior en enero

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que el registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) con fecha de embarque en enero alcanzaron un volumen total de 10.065.011 toneladas, constituyéndose en el mes con mayor nivel de registraciones de los últimos años, según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.