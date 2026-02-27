Ley Penal Juvenil: “Busca terminar con la impunidad y rescatar a los menores del delito”, afirmó Avila

“Es un ejemplo de lo que se debe hacer. Poner límites, castigar, pero también trabajar en la recuperación de esos niños, niñas o adolescentes. Cuando ellos cometen un delito ya fracasó la familia, el Estado, la sociedad. No podemos ser indiferentes frente al delito y esos menores que también han sido desprotegidos. Tienen que enfrentar consecuencias legales porque saben lo que hacen, pero también debemos trabajar de manera integral para recuperarlos”, concluyó la parlamentaria.