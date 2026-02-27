Ley Penal Juvenil: “Busca terminar con la impunidad y rescatar a los menores del delito”, afirmó Avila
La senadora Beatriz Avila confirmó su voto favorable al proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores y aseguró que se trata de un avance importante para adecuar las normas vigentes a una realidad que cambió de su sanción en la última dictadura militar.
“El espíritu de este cambio del régimen penal juvenil es el ejercicio de la responsabilidad y de la oportunidad. Cuando un menor comete un delito ya hemos fracasado como sociedad, pero esa frustración no puede convertirse en impunidad. Tenemos que rescatar a esos menores antes de que el delito se transforme en su identidad”, afirmó la parlamentaria tucumana.
Y prosiguió: “Muchos dicen que tenemos que dejar todo como está, que son pocos los delitos cometidos por menores. Pero hay una deuda que saldar. La sensación de la sociedad y, en especial de las víctimas de esos delitos, es de frustración. Hay que darles una respuesta”, insistió.
Avila recordó el crimen del joven Joaquín Ibarra, ocurrido en Tucumán en enero, a manos de dos menores. También puso en valor las decisiones de la gestión de Osvaldo Jaldo en materia de seguridad y, en especial, en la creación de Instituto Cura Brochero para trasladar menores que delincan a un pabellón especial de Benjamín Paz.
“Es un ejemplo de lo que se debe hacer. Poner límites, castigar, pero también trabajar en la recuperación de esos niños, niñas o adolescentes. Cuando ellos cometen un delito ya fracasó la familia, el Estado, la sociedad. No podemos ser indiferentes frente al delito y esos menores que también han sido desprotegidos. Tienen que enfrentar consecuencias legales porque saben lo que hacen, pero también debemos trabajar de manera integral para recuperarlos”, concluyó la parlamentaria.