Patricio Char: "Bajar la edad de imputabilidad no puede ser solo copiar el modelo de adultos"

-La baja de la edad de imputabilidad es una decisión puntual que adelanta la edad a partir de la cual una persona puede ser sometida al sistema penal. En cambio, un régimen de responsabilidad penal juvenil es un sistema integral. Define no solo desde qué edad se responde, sino también cómo se investiga, cómo se juzga, qué tipo de sanciones se aplican y con qué finalidad, priorizando siempre la educación, la reinserción y las garantías reforzadas propias de la niñez.