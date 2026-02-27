Cruce en redes entre Yedlin y Huesen profundiza diferencias políticas sobre la gestión nacional

Para Yedlin, la situación no es un mero desacuerdo técnico, sino un problema que afecta directamente la vida cotidiana de millones de argentinos. El legislador peronista sostiene que las reformas impulsadas por el Gobierno nacional han profundizado desigualdades y debilitado el rol del Estado como garante de derechos básicos. En posteos y declaraciones públicas anteriores, Yedlin ha denunciado recortes en programas de salud esenciales y la falta de políticas que aseguren equidad en educación y servicios en todo el país.