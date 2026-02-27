Cruce en redes entre Yedlin y Huesen profundiza diferencias políticas sobre la gestión nacional
El diputado nacional Pablo Yedlin (Unión por la Patria) respondió con dureza a través de su cuenta de Twitter a las afirmaciones formuladas por Gerardo Huesen (La Libertad Avanza – Tucumán), generando un nuevo cruce político entre legisladores en el marco del debate sobre la situación económica y social del país.
El intercambio se produjo luego de que Huesen, alineado con el modelo impulsado por el presidente Javier Milei, criticara la gestión política vinculada a la provincia en los últimos 40 años de gobierno y propusiera que “la solución para Tucumán es reducir el gasto político de raíz”, avalando un ajuste del tamaño del Estado como eje central de su postura.
En su respuesta, Yedlin cargó directamente contra las políticas económicas y sociales del oficialismo nacional, atribuyendo a “las ideas de Milei” la destrucción de “más de 20.000 empresas” y la pérdida de “más de 200.000 puestos de trabajo”, al tiempo que acusó a esas mismas ideas de deteriorar servicios públicos fundamentales como la salud pública, las universidades nacionales, la infraestructura vial y las economías regionales.
Para Yedlin, la situación no es un mero desacuerdo técnico, sino un problema que afecta directamente la vida cotidiana de millones de argentinos. El legislador peronista sostiene que las reformas impulsadas por el Gobierno nacional han profundizado desigualdades y debilitado el rol del Estado como garante de derechos básicos. En posteos y declaraciones públicas anteriores, Yedlin ha denunciado recortes en programas de salud esenciales y la falta de políticas que aseguren equidad en educación y servicios en todo el país.
Por su parte, Huesen había señalado que el “modelo kirchnerista” fracasó en generar empleo, calidad institucional y oportunidades para los tucumanos, y abogó por replicar en la provincia las “reformas estructurales” que se llevan adelante a nivel nacional desde el poder ejecutivo.