Secciones
Política

Cruce en redes entre Yedlin y Huesen profundiza diferencias políticas sobre la gestión nacional

Yedlin cargó directamente contra las políticas económicas y sociales del oficialismo nacional, atribuyendo a “las ideas de Milei” la destrucción de “más de 20.000 empresas” y la pérdida de “más de 200.000 puestos de trabajo”.

Pablo Yedlin. Pablo Yedlin.
Hace 1 Hs

El diputado nacional Pablo Yedlin (Unión por la Patria) respondió con dureza a través de su cuenta de Twitter a las afirmaciones formuladas por Gerardo Huesen (La Libertad Avanza – Tucumán), generando un nuevo cruce político entre legisladores en el marco del debate sobre la situación económica y social del país.

El intercambio se produjo luego de que Huesen, alineado con el modelo impulsado por el presidente Javier Milei, criticara la gestión política vinculada a la provincia en los últimos 40 años de gobierno y propusiera que “la solución para Tucumán es reducir el gasto político de raíz”, avalando un ajuste del tamaño del Estado como eje central de su postura.

En su respuesta, Yedlin cargó directamente contra las políticas económicas y sociales del oficialismo nacional, atribuyendo a “las ideas de Milei” la destrucción de “más de 20.000 empresas” y la pérdida de “más de 200.000 puestos de trabajo”, al tiempo que acusó a esas mismas ideas de deteriorar servicios públicos fundamentales como la salud pública, las universidades nacionales, la infraestructura vial y las economías regionales.

Para Yedlin, la situación no es un mero desacuerdo técnico, sino un problema que afecta directamente la vida cotidiana de millones de argentinos. El legislador peronista sostiene que las reformas impulsadas por el Gobierno nacional han profundizado desigualdades y debilitado el rol del Estado como garante de derechos básicos. En posteos y declaraciones públicas anteriores, Yedlin ha denunciado recortes en programas de salud esenciales y la falta de políticas que aseguren equidad en educación y servicios en todo el país.

Por su parte, Huesen había señalado que el “modelo kirchnerista” fracasó en generar empleo, calidad institucional y oportunidades para los tucumanos, y abogó por replicar en la provincia las “reformas estructurales” que se llevan adelante a nivel nacional desde el poder ejecutivo.

Temas TucumánEl PaísHonorable Cámara de Diputados de la NaciónPablo YedlinSalud PúblicaGerardo Huesen
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Se realizó la primera jornada de concientización sobre enfermedades poco frecuentes en Tucumán

Se realizó la primera jornada de concientización sobre enfermedades poco frecuentes en Tucumán

Huesen acusó a Vargas Aignasse de buscar censura con su proyecto de derecho a réplica

Huesen acusó a Vargas Aignasse de buscar "censura" con su proyecto de derecho a réplica

Lo más popular
La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca
1

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes
2

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán
3

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma
4

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos
5

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos

Caso Érika: dos arrestos que complican aún más al “Militar” Sosa
6

Caso Érika: dos arrestos que complican aún más al “Militar” Sosa

Más Noticias
Pichetto visitó a Cristina Kirchner y selló un pacto de misericordia para reunificar al peronismo

Pichetto visitó a Cristina Kirchner y selló un pacto de "misericordia" para reunificar al peronismo

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán

Tensión en Buenos Aires: cortes en la Panamericana y en el Obelisco antes del debate en el Senado

Tensión en Buenos Aires: cortes en la Panamericana y en el Obelisco antes del debate en el Senado

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos

El Senado dio luz verde a la reforma de la Ley de Glaciares

El Senado dio luz verde a la reforma de la Ley de Glaciares

El juez de Catamarca homologó el acuerdo por YMAD

El juez de Catamarca homologó el acuerdo por YMAD

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

Comentarios