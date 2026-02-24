Huesen acusó a Vargas Aignasse de buscar "censura" con su proyecto de derecho a réplica

En su contundente mensaje, el parlamentario de LLA sostuvo que la creación de una nueva normativa con estas características es innecesaria y peligrosa, argumentando que el sistema legal ya cuenta con los mecanismos correspondientes para canalizar cualquier reclamo por difamación o calumnias. “No mienta que es para la ciudadanía, hay acciones judiciales ya para ello. Lo suyo es censura lisa y llanamente”, enfatizó.