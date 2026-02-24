Secciones
Huesen acusó a Vargas Aignasse de buscar "censura" con su proyecto de derecho a réplica

El foco del conflicto se centró en la argumentación de Vargas Aignasse sobre la necesidad de garantizar herramientas de defensa ante los agravios. A través de su cuenta en la red social X.

Hace 2 Hs

La presentación de un proyecto de ley en la Legislatura provincial reavivó la tensión entre el oficialismo tucumano y La Libertad Avanza (LLA). El diputado nacional Gerardo Huesen salió al cruce del legislador Gerónimo Vargas Aignasse, cuestionando una iniciativa que, según el libertario, pretende "limitar la libertad de expresión" bajo la premisa de garantizar el derecho a réplica.

"Censura lisa y llanamente"

“Usted lo dijo claramente en este video… ‘los dirigentes políticos tenemos derecho a réplica’. Ergo, usted quiere censurar a quienes, como en estos últimos días, sacaron videos suyos donde lo corren de lugares y lo tratan como un delincuente”, disparó el diputado nacional, en clara referencia a los escraches que se viralizaron recientemente en las redes sociales.

En su contundente mensaje, el parlamentario de LLA sostuvo que la creación de una nueva normativa con estas características es innecesaria y peligrosa, argumentando que el sistema legal ya cuenta con los mecanismos correspondientes para canalizar cualquier reclamo por difamación o calumnias. “No mienta que es para la ciudadanía, hay acciones judiciales ya para ello. Lo suyo es censura lisa y llanamente”, enfatizó.

La advertencia final

Para cerrar su dura respuesta pública, Huesen fue más allá de la disputa estrictamente legislativa y aseguró que la sociedad tucumana no tolerará ningún intento de restringir su voz, ya sea en las plataformas digitales o en los espacios públicos.

“Ya nadie le cree, y le repito: no va a lograr callar a la sociedad. VLLC”, concluyó el diputado nacional, reafirmando la postura intransigente de su espacio político frente a lo que consideran un avance del poder político sobre las libertades individuales.

