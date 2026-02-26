Huesen cruzó a Pablo Yedlin: “La solución para Tucumán es reducir el gasto político de raíz”

Huesen también cuestionó los reclamos vinculados a fondos adeudados y afirmó que el problema de fondo es estructural. “Escucho que lo único que hacen es pedir que ‘les paguen lo que les deben’. Pero la solución real no es seguir pidiendo más recursos para sostener la misma estructura ineficiente. La solución es reducir el gasto político de raíz”, remarcó.