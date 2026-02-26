Secciones
Huesen cruzó a Pablo Yedlin: “La solución para Tucumán es reducir el gasto político de raíz”

“Si la Nación pudo empezar a ordenar el desastre heredado, Tucumán también puede", afirmó el legislador nacional.

Hace 1 Hs

El diputado nacional por La Libertad Avanza Tucumán, Gerardo Huesen, arremetió contra el diputado nacional Pablo Yedlin a través de sus redes sociales y cuestionó con dureza el modelo político que, según afirmó, “empobreció y empujó a la decadencia a la provincia durante los últimos 40 años”.

“Hola Pablo Yedlin, ¿cómo podés pretender que Tucumán siga atado al modelo kirchnerista que empobreció y empujó a la decadencia a la provincia durante los últimos 40 años?”, comenzó Huesen en su publicación.

El legislador libertario sostuvo que “ese modelo fracasó”, y enumeró: “Fracasó en generación de empleo, fracasó en calidad institucional y fracasó en darle oportunidades reales a los tucumanos”.

En ese sentido, planteó que la provincia necesita “medidas urgentes” y apuntó directamente contra el tamaño del Estado. “No entienden —o no quieren entender— que la provincia necesita bajar el gasto político, terminar con los privilegios y achicar un Estado que se volvió un fin en sí mismo”, expresó.

Huesen también cuestionó los reclamos vinculados a fondos adeudados y afirmó que el problema de fondo es estructural. “Escucho que lo único que hacen es pedir que ‘les paguen lo que les deben’. Pero la solución real no es seguir pidiendo más recursos para sostener la misma estructura ineficiente. La solución es reducir el gasto político de raíz”, remarcó.

Finalmente, el diputado alineó su postura con las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei y sostuvo que el camino es replicar en la provincia el programa de orden fiscal y reformas estructurales que lleva adelante el Gobierno nacional.

“Si la Nación pudo empezar a ordenar el desastre heredado, Tucumán también puede. Pero para eso hace falta decisión política, coraje y terminar con el statu quo que vive del atraso”, concluyó.

Temas Honorable Cámara de Diputados de la NaciónPablo YedlinGerardo Huesen
