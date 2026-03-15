Las vísceras se ven mal, pero nos hacen lucir muy bien



Las proporciones exactas varían según la especie, la edad, la crianza y la salud del animal. Sin embargo, en todas las categorías, el hígado encabeza la lista de nutrientes, con altas concentraciones de hierro, cobre, selenio y zinc, así como vitamina A, vitaminas del complejo B y colina. La científica alimentaria Flaminia Ortenzi argumenta que el bazo le da una buena competencia al hígado en cuanto a densidad mineral. Se refiere tanto al hígado como al bazo como "multivitaminas naturales". Algunos estudios pequeños sugieren que los argumentos basados en la sostenibilidad y los sistemas alimentarios no son eficaces para que la gente acepte las vísceras, ya que no abordan el factor desagradable de las texturas y sabores desconocidos.