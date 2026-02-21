Secciones
El viaje a la Luna quedó en suspenso: la NASA retrasó Artemis II por fallas en el cohete SLS

Se detectó una anomalía en el sistema de propulsión durante un ensayo con combustible y confirmó que la ventana de marzo quedó descartada.

Hace 36 Min

La carrera hacia el regreso humano a la órbita lunar sumó este sábado un nuevo obstáculo. La NASA confirmó que la ventana de lanzamiento prevista para marzo de la misión Artemis II quedó oficialmente cancelada tras detectarse una anomalía en el sistema de propulsión del cohete Space Launch System (SLS).

El despegue estaba programado para dentro de menos de dos semanas, pero una irregularidad técnica obligó a activar el protocolo de “rollback”, que implica trasladar el vehículo desde la plataforma hasta el edificio de ensamblaje para realizar inspecciones exhaustivas y eventuales reparaciones. Por ahora, no hay nueva fecha definida.

La falla que encendió las alarmas

El inconveniente surgió durante una operación de rutina posterior al ensayo general completado con éxito el viernes. Según explicó la agencia, los ingenieros no lograron establecer el flujo de helio necesario a través del sistema de propulsión.

El helio cumple un rol clave en la etapa criogénica interina del SLS: se utiliza para purgar los motores y para presurizar los tanques de hidrógeno y oxígeno líquidos. Aunque en pruebas anteriores el mecanismo respondió sin inconvenientes, en esta oportunidad el comportamiento fue distinto.

Las señales detectadas recordaron un episodio similar ocurrido durante la misión Artemis I en 2022. Entre las posibles causas que se analizan figuran un filtro ubicado en la conexión entre tierra y el cohete, una interfaz de desconexión rápida defectuosa o una válvula de retención a bordo que no haya funcionado correctamente.

Cualquiera de esos escenarios requiere intervenir el vehículo dentro del edificio de ensamblaje, lo que deja automáticamente sin efecto la ventana de lanzamiento prevista para marzo.

Sin fecha confirmada

Desde la agencia señalaron que el proceso de traslado, revisión y reparación demandará varias semanas y que recién entonces se podrá redefinir el calendario. En los próximos días se ofrecerá un informe técnico más detallado junto con un nuevo cronograma tentativo.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, reconoció la frustración que generan los reiterados retrasos en un programa que ya arrastra demoras y sobrecostos. En un mensaje publicado en la red social X recordó que incluso en los años sesenta el camino hacia la Luna estuvo marcado por contratiempos técnicos.

Como ejemplo, evocó la misión Gemini 8, que debió finalizar anticipadamente por una falla en órbita. Uno de sus tripulantes era Neil Armstrong, quien años después se convertiría en el primer ser humano en pisar la superficie lunar.

El regreso a la órbita lunar, en pausa

Artemis II será el primer vuelo tripulado del programa Artemis y tiene como objetivo llevar astronautas alrededor de la Luna antes de avanzar hacia futuras misiones de alunizaje y la construcción de una presencia sostenida en el entorno lunar.

Sin embargo, hasta que no se resuelva la anomalía en el SLS y se establezca una nueva fecha, el retorno humano a la órbita de nuestro satélite natural queda momentáneamente en suspenso.

La NASA anticipó que brindará una conferencia ampliada para explicar el impacto de este retraso no solo en Artemis II, sino también en las etapas siguientes del programa. Mientras tanto, la cuenta regresiva vuelve a cero.

