Drogada y sin documentos: un pasajero salvó a una adolescente cuando intentaban sacarla del país en micro

La víctima aparentaba una edad mucho menor a la de sus acompañantes según el testimonio del ciudadano atento. Aquel sujeto manifestó: “A mí me pareció raro ver una nena, yo calculaba entre 14 y 15 años aproximadamente. Y que este señor le daba besos”. El informante decidió contactar a Gendarmería Nacional al notar tales señales de peligro evidente.