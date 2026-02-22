Secciones
SociedadActualidad

Drogada y sin documentos: un pasajero salvó a una adolescente cuando intentaban sacarla del país en micro

El operativo policial comenzó por el aviso de un testigo que percibió irregularidades graves en el comportamiento de los sospechosos hacia la menor durante el trayecto.

Drogada y sin documentos: un pasajero salvó a una adolescente cuando intentaban sacarla del país en micro Camara de seguridad
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Una joven de 15 años recuperó su libertad la madrugada mediante un transporte de larga distancia mientras dos adultos pretendían trasladarla al exterior sin papeles legales y bajo efectos narcóticos. El operativo policial comenzó por el aviso de un testigo que percibió irregularidades graves en el comportamiento de los sospechosos hacia la menor durante el trayecto.

Alerta para viajeros: anuncian paros en aeropuertos de todo el país para el cierre de febrero

Alerta para viajeros: anuncian paros en aeropuertos de todo el país para el cierre de febrero

El vehículo partió desde Once con destino a Jujuy para luego cruzar la frontera de forma clandestina. Las autoridades policiales detuvieron al hombre y a su progenitora, quienes enfrentan prisión preventiva por trata de personas tras confirmarse el procesamiento judicial.

Las señales de alerta de un pasajero

Un hombre y una mujer custodiaban a la chica, quien ocultaba su rostro mediante una gorra o capucha. El denunciante relató que los implicados “Iban a los besos, constantemente, iban abrazados”. La conducta inapropiada despertó sospechas inmediatas sobre el vínculo real entre viajeros.

La víctima aparentaba una edad mucho menor a la de sus acompañantes según el testimonio del ciudadano atento. Aquel sujeto manifestó: “A mí me pareció raro ver una nena, yo calculaba entre 14 y 15 años aproximadamente. Y que este señor le daba besos”. El informante decidió contactar a Gendarmería Nacional al notar tales señales de peligro evidente.

Sometimiento y rescate en la ruta

El control sobre la adolescente resultaba asfixiante durante todo el camino hacia el norte argentino. El testigo observó dinámicas de sometimiento constantes donde el captor impedía cualquier comunicación autónoma. Específicamente, él declaró: “Yo veía que este señor le daba presión, que esté callada, que no intentara hablar nada”.

Efectivos de seguridad interceptaron el rodado en Ruta Nacional 9 para verificar documentación inexistente de la niña. Aquella oficial describió que la joven “se hallaba profundamente dormida y que resultó difícil despertarla”, declaró el gendarme. Finalmente, la damnificada reveló traslados forzados hacia Perú para transportar estupefacientes bajo amenazas directas contra su integridad. Los magistrados Martín Irurzun y Eduardo Farah ratificaron detenciones de involucrados.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”
1

Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal
2

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal

Darío Monteros: “El peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral”
3

Darío Monteros: “El peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral”

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral
4

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral

Perfil del padre de una hija asesinada
5

Perfil del padre de una hija asesinada

Nueve hechos relevantes que definieron el pasado y el presente de El Bajo
6

Nueve hechos relevantes que definieron el pasado y el presente de El Bajo

Más Noticias
Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

La carne sube otra vez en Tucumán y el asado se convierte cada vez más en un gusto selectivo

La carne sube otra vez en Tucumán y el asado se convierte cada vez más en un gusto selectivo

Comentarios