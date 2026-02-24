¿Dónde queda la extraña "cascada de sangre" que entrega nuevos conocimientos para la ciencia?

Las condiciones severas, marcadas por la ausencia de luz solar y la falta de oxígeno, no impidieron que este ambiente evolucione de manera única. Cuando el lago subglacial encuentra grietas en la estructura helada y sus aguas emergen a la superficie, el hierro disuelto entra en contacto con la atmósfera y se oxida de inmediato. Este proceso químico genera las cataratas rojizas visibles y permite a los expertos observar componentes antiguos que antes resultaban inaccesibles para el estudio directo.