Así será la calle de oro que Dubái construirá para convertirse en capital mundial de la joyería

La intención de consagrarse como el máximo exponente del lujo mundial llevó a Dubái a redoblar todas las apuestas y sacar de las vidrieras las piedras y metales preciosos para convertir el espacio público en una experiencia también exclusiva. Ahora las calles tendrán la impronta áurea que faltaba para transformar a esta urbe en una escena de ficción.
Dubái decidió llevar las fantasías de los cuentos a la realidad y así anunció que llevará a cabo la pavimentación de la primera calle de oro, para darle una identidad clara a su ya famoso Zoco, un mercado deslumbrante y atractivo para quienes van decididos a adquirir este material invaluable.
El nuevo corazón del Distrito Dorado
La iniciativa busca darle más estatus a la localidad, estableciendo un nuevo Distrito Dorado, un futuro punto turístico para los viajes globales y que comprenderá al emblemático mercado de más de 300 tiendas dedicado a la venta de joyas. "Buscamos elevar la posición de la metrópoli como el destino líder del planeta en joyería", remarcaron en un comunicado oficial a fines de enero.
La intención es establecer al emirato como la cara más confiable y segura en lo que respecta al lingote. "Iniciamos un nuevo capítulo trascendental en el panorama de las alhajas de la zona", afirmó Ithra Dubái, la empresa responsable del proyecto.
Alianza entre patrimonio y modernidad
Issam Galadari, director ejecutivo de la compañía, declaró que con este nuevo proyecto y “al aunar patrimonio, escala y oportunidad, el sector reúne un ecosistema significativo y diverso de comerciantes, inversores, minoristas y marcas globales”.
A su vez, Ahmed Al Khaja, miembro del Departamento de Economía y Turismo, agregó: “Este espacio desempeñará un papel fundamental para atraer visitantes internacionales, impulsar la inversión y reforzar nuestra reputación como la mejor zona del mundo para visitar, vivir y trabajar”.
Todavía no se conoce cuándo iniciará la construcción en el enclave ni su fecha de inauguración. Lo que sí es certero es que su incorporación sellará los intentos de Dubái de convertirse en la meca de la exclusividad en el plano internacional.