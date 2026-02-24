Secciones
SociedadClima y ecología

¿Estamos en un punto de no retorno?: expertos advierten sobre el colapso de una corriente oceánica crucial

Un grupo de científicos alertó el debilitamiento de la AMOC un sistema que regula el clima global, cuyo principal componente es la Corriente del Golfo.

El recorrido de la AMOC desde la Antártida hasta el Ártico, con las aguas superficiales en rojo, las aguas intermedias en amarillo, las aguas profundas en azul y las aguas abisales en morado. © Chidichimo et al., NOAA/Futura El recorrido de la AMOC desde la Antártida hasta el Ártico, con las aguas superficiales en rojo, las aguas intermedias en amarillo, las aguas profundas en azul y las aguas abisales en morado. © Chidichimo et al., NOAA/Futura
Hace 1 Hs

Mientras una parte del mundo se congela, las temperaturas extremas causan estragos a su paso en otros puntos del globo. Pareciera una costumbre enterarse de que algún fenómeno climático severo desata el caos en determinado lugar del planeta. Pero este panorama alcanzaría su apogeo cuando las predicciones de 44 científicos se cumplan. En ese momento habremos alcanzado la consecuencia más catastrófica del cambio climático: el colapso de la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico (AMOC).

Investigadores de toda Escandinavia, así como de Australia, China, el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Francia, presentaron el mes pasado su carta abierta en la que advierten que el calentamiento planetario está debilitando un enorme sistema de corrientes oceánicas, un cambio que podría provocar un enfriamiento drástico en algunas regiones, con ruinosas repercusiones para el clima general.

La advertencia de los expertos

Los especialistas dirigieron su mensaje al Consejo Nórdico de Ministros, organismo intergubernamental que representa a Dinamarca, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia y sus territorios autónomos, en el que señalaron el riesgo de colapso de la AMOC, una red de corrientes que transporta agua, energía térmica y nutrientes a lo largo del océano Atlántico.

Juntos, advirtieron que la humanidad podría estar acercándose a un punto de no retorno. La AMOC ayuda a regular la temperatura del planeta; sin embargo, su fragilidad fue “en gran medida subestimada”, según señalaron los expertos. El informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) expresó una "confianza media" en que el sistema no colapsará abruptamente antes de 2100. Sin embargo, estudios publicados entre 2024 y 2025 presentan un panorama más alarmante, sugiriendo que este evento podría ocurrir en tan solo unas décadas.

El rol fundamental de la AMOC

La AMOC desplaza masas hídricas cálidas desde el Atlántico Sur hacia el norte, donde el flujo se enfría y se hunde, creando capas de temperatura variable que redistribuyen el calor y el carbono por todo el planeta. La Corriente del Golfo, que es solo uno de sus componentes más conocidos, desempeña un papel crucial en la configuración del clima en Europa, América y África.

Pero el aumento de las temperaturas globales, especialmente el deshielo en el Ártico y Groenlandia, está alterando este delicado equilibrio. A medida que las regiones polares se calientan, la AMOC pierde su fuerza, lo que limita su capacidad para distribuir el caudal eficazmente. El resultado: menos agua profunda fría, aumento del nivel del mar y una creciente inestabilidad en los patrones climáticos.

¿Qué ocurriría en un colapso?

Una desaceleración importante, o incluso un colapso total de este sistema oceánico, sería desastrosa. “La AMOC es el mecanismo dominante que transporta calidez a través del Atlántico; condiciona la vida de todos en el Ártico”. Como señaló Denis Volkov, investigador a The Washington Post, esta corriente “transporta una enorme cantidad de energía térmica desde el ecuador hacia los polos”.

Una AMOC debilitada podría provocar un “enfriamiento severo” en las regiones del norte, como lo muestran los modelos climáticos recientes. Las masas de aire frío se expandirían drásticamente, provocando fenómenos meteorológicos de una intensidad sin precedentes.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Granizo e intensa actividad eléctrica”: el NOA vuelve a estar bajo alerta meteorológica

“Granizo e intensa actividad eléctrica”: el NOA vuelve a estar bajo alerta meteorológica

Pronóstico a corto y largo plazo: ¿hasta cuándo seguirán las lluvias en Tucumán?

Pronóstico a corto y largo plazo: ¿hasta cuándo seguirán las lluvias en Tucumán?

Lo más popular
Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con El Militar Sosa
1

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con "El Militar" Sosa

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas
2

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua
3

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen
4

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale
5

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”
6

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”

Más Noticias
Juliana Awada con el rey Felipe y… ¿Mauricio Macri con Chloé Bello?

Juliana Awada con el rey Felipe y… ¿Mauricio Macri con Chloé Bello?

Está en Netflix y es adictiva: la película más cruda de José Coronado que es tendencia

Está en Netflix y es adictiva: la película más cruda de José Coronado que es tendencia

Nuevo aumento en los peajes: cómo quedan los valores en Tucumán

Nuevo aumento en los peajes: cómo quedan los valores en Tucumán

Quién es Danelik Star, la influencer tucumana que entró a Gran Hermano

Quién es Danelik Star, la influencer tucumana que entró a Gran Hermano

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h: cuáles son las provincias afectadas

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h: cuáles son las provincias afectadas

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Comentarios