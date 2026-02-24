¿Estamos en un punto de no retorno?: expertos advierten sobre el colapso de una corriente oceánica crucial

Juntos, advirtieron que la humanidad podría estar acercándose a un punto de no retorno. La AMOC ayuda a regular la temperatura del planeta; sin embargo, su fragilidad fue “en gran medida subestimada”, según señalaron los expertos. El informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) expresó una "confianza media" en que el sistema no colapsará abruptamente antes de 2100. Sin embargo, estudios publicados entre 2024 y 2025 presentan un panorama más alarmante, sugiriendo que este evento podría ocurrir en tan solo unas décadas.