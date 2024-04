Cinco claves para armar un perfil en Linkedin y no cometer los mismos errores de siempre

5. Las recomendaciones de contactos

Muchos estudiantes no tienen cartas de recomendación para agregar, pero es importante no afligirse por esto. Si las tenés, mejor. Sumalas. Pero, en el caso de que no sea así, con todo lo que ya pusiste anteriormente podés llenar ese vacío. Las partes más importantes son tus habilidades, tus experiencias y el resumen.