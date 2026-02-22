Secciones
Despertarse varias veces durante la noche: qué le pasa al cuerpo y por qué ocurr

Despertarse varias veces durante la noche puede afectar el cerebro, las hormonas y el funcionamiento general del organismo. La fragmentación del sueño altera procesos clave del descanso y repercute en la memoria, el estado de ánimo y la salud. Por qué ocurre y cuáles son sus consecuencias.

Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Dormir de corrido no es un lujo, sino una necesidad biológica. Sin embargo, cada vez más personas se despiertan varias veces durante la noche y les cuesta volver a conciliar el sueño. Aunque a simple vista parezca un problema menor, la interrupción repetida del descanso altera procesos esenciales que ocurren mientras dormimos.

Durante el sueño profundo, el cuerpo regula hormonas, consolida la memoria, repara tejidos y equilibra funciones metabólicas. Cuando esos ciclos se fragmentan, el organismo no logra completar esas tareas, lo que puede traducirse en cansancio persistente, dificultad para concentrarse, irritabilidad e incluso mayor riesgo de problemas de salud a largo plazo.

El neurólogo Brandon Peters-Mathews de Virginia Mason Franciscan Health en Seattle, explica que la arquitectura del sueño abarca las cuatro etapas que las personas tienen a la hora de dormir en la noche, estas en intervalos de 90 a 120 minutos.

¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando nos despertamos dos o tres veces durante la noche?

Dentro de las consecuencias de presentar un trastorno del sueño se encuentra el cansancio, fatiga, somnolencia, irritabilidad, disminución en la concentración y atención, aumento de peso, mayor predisposición a enfermedades como diabetes, alzheimer, problemas cardiovasculares, entre otros.

La falta de un sueño reparador puede incidir directamente en  una disminución en la calidad de vida y un aumento del estrés debido a la alteración de los ciclos de vigilia-sueño.

Dentro de los trastornos del sueño se encuentra el insomnio, el cual se caracteriza por la dificultad para iniciar o mantener un sueño reparador. También podemos encontrar  la hipersomnia, caracterizada por una somnolencia excesiva, la cual puede presentar una alta frecuencia de episodios prolongados de sueño nocturno y/o diurno, impactando en los desempeños cotidianos.

Otro de los trastornos del sueño es la narcolepsia, la cual se define como un trastorno neurológico crónico que impacta en la capacidad cerebral de controlar y regular los ciclos de vigilia y sueño, provocando episodios abruptos de sueño sin distinción del momento o la actividad que se esté realizando; además de producir, de forma repentina, debilidad muscular que afecta en la movilidad de la persona. 

Por otro lado, se encuentra la apnea del sueño, la cual produce la interrupción de la respiración por unos segundos, debido a la  obstrucción de las vías respiratorias por los tejidos blandos de la cavidad bucal. Es importante tener en consideración que existen más trastornos del sueño como lo es el sonambulismo, los terrores nocturnos, parálisis del sueño, entre otros.

¿Cómo recuperar el sueño?

Recuperar el sueño no solo es cuestión de cerrar los ojos y esperar a que la mente se duerma. El proceso requiere dar pequeños pasos para crear un entorno adecuado y lograr mantener hábitos que puedan favorecer el descanso.

- Si se lleva más de 25 minutos despierto, se recomienda levantarse y realizar distintos ejercicios que reduzcan los niveles de estrés, como estiramientos ligeros y ejercicios de respiración.

- Hay que evitar estar con celular, ya que la luz azul de estos dispositivos detiene la producción de melatonina.

- Cuando uno empieza a sentir cansancio otra vez, se debe volver a acostar e intentar dormir.

- A partir de ahí, se puede iniciar con una rutina que ayude a adquirir una higiene del sueño óptima para mejorar las probabilidades de dormir profundamente toda la noche.

- Limitar el consumo de alcohol en las noches ya que puede ocasionar que uno se despierte por el proceso de metabolismo del etanol que ejerce el cuerpo, afectando la calidad del sueño.

- Evitar la cafeína después de las 2 p.m. porque una cuarta parte de este compuesto podría seguir en el cuerpo alrededor de 12 horas posteriores al consumo.

- No tomar siestas una vez entrada la tarde. Científicos afirman que dormir más de 30 minutos en las horas previas a la noche puede causar problemas para conciliar el sueño.

- Establecer un horario fijo para dormir y despertarse.

- Tomar sol todas las mañanas por al menos 15 minutos.

- Si se tiene la costumbre de levantarse frecuentemente para ir al baño, es aconsejable limitar el consumo de líquidos antes de acostarse.

Comentarios