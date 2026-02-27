Milei profundizó su ofensiva contra los grandes empresarios

La mención a Rocca responde a la reciente derrota de Techint en una licitación estratégica. El grupo perdió ante la competidora india Welspun la provisión de caños para un ducto clave de Vaca Muerta hacia Río Negro. A pesar de las quejas de Techint por supuesta “competencia desleal”, el Gobierno asumió que la petrolera local optara por menores costos y mejores condiciones de pago, priorizando la eficiencia sobre el origen nacional.