El dueño de Neumen ratificó que hubo "precios excesivos", pero lanzó una advertencia a Milei

Roberto Méndez, CEO de Neumen, volvió a quedar en el centro de la escena tras sus polémicas declaraciones sobre los márgenes de ganancia en el sector de neumáticos durante el kirchnerismo. Luego de que el presidente Javier Milei utilizara sus dichos para criticar el proteccionismo, el empresario aclaró su postura. Dijo que se cobraron sobreprecios, pero advirtió que la apertura comercial actual pone en riesgo a la industria nacional frente a la competencia china.