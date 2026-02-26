Secciones
El dueño de Neumen ratificó que hubo "precios excesivos", pero lanzó una advertencia a Milei

Roberto Méndez había admitido que cobraba más caro los neumáticos durante el gobierno de Alberto Fernández por la alta inflación.

Roberto Méndez, CEO de Neumen, volvió a quedar en el centro de la escena tras sus polémicas declaraciones sobre los márgenes de ganancia en el sector de neumáticos durante el kirchnerismo. Luego de que el presidente Javier Milei utilizara sus dichos para criticar el proteccionismo, el empresario aclaró su postura. Dijo que se cobraron sobreprecios, pero advirtió que la apertura comercial actual pone en riesgo a la industria nacional frente a la competencia china.

Méndez explicó que durante la gestión de Alberto Fernández los empresarios "estaban obligados" a aumentar los precios por la escasez de productos y una inflación descontrolada. "Dije la verdad: nos robaban a los industriales porque no había producto. Yo estaba obligado a hacerlo, aunque Neumen siempre se mantuvo por debajo del mercado", argumentó el empresario de 82 años.

A pesar de haber sido blanco de las críticas de Milei en redes sociales -quien tildó de "delincuentes" a quienes lucraron con el nacionalismo económico-, Méndez reafirmó su apoyo político al mandatario. 

Sin embargo, le envió un mensaje directo a la gestión libertaria. "No puede seguir trayendo importaciones a mansalva de China", resaltó. Según el directivo, la disparidad impositiva hace imposible competir con Asia, y advirtió que empresas como Pirelli podrían enfrentar crisis similares a la de Fate.

