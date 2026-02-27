Secciones
Tras el incidente con una lancha de EEUU, Cuba denuncia “infiltración terrorista”

La lancha interceptada, en la que murieron cuatro ocupantes, llevaba un grupo armado.

ATAQUE. La nave tenía matrícula de Florida, informó La Habana. ATAQUE. La nave tenía matrícula de Florida, informó La Habana.
Hace 2 Hs

LA HABANA, Cuba.- El gobierno de Cuba denunció que la lancha con matrícula estadounidense interceptada por guardacostas en aguas territoriales de la isla transportaba a personas armadas que pretendían realizar una “inflitración” desde Estados Unidos con “fines terroristas”. Cuatro ocupantes de la embarcación murieron y otros seis resultaron heridos durante un intercambio de disparos con guardias fronterizos de la isla.

“Se ha podido establecer que la lancha rápida neutralizada, con matrícula de Florida FL7726SH, transportaba 10 personas armadas, que según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”, informó un comunicado del Ministerio del Interior. La nota precisa que en la embarcación se incautaron “fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal, chalecos antibalas, miras telescópicas y uniformes de camuflaje”.

Todos los involucrados “son cubanos residentes en los Estados Unidos. La mayoría con un historial conocido de actividad delictiva y violenta”, precisa el Ministerio del Interior cubano, que detalla el nombre de los seis heridos y uno de los fallecidos. Dos de los ocupantes de la lancha figuran en la lista de personas sometidas a investigaciones penales y que son buscadas por su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de “actos de terrorismo” en Cuba o en otros países.

Las autoridades informaron además que detuvieron a otro cubano que había viajado antes desde Estados Unidos a la isla para facilitar la operación, quien confesó “sus acciones”.

Tensión

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos atraviesan un nuevo auge de tensión desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y la interrupción, por parte de Caracas y bajo presión de Washington, de envíos de petróleo a Cuba.

Michel Ortega Casanova, uno de los cuatro tripulantes muertos en el tiroteo con guardacostas cubanos, quería “ir a combatir” a Cuba, dijo ayer un compañero de militancia política. El objetivo de este camionero de 54 años, “era ir a combatir contra una narcotiranía criminal y asesina, ver si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba y los apoyaba”, dijo por teléfono Wilfredo Beyra, responsable en Tampa del Partido Republicano de Cuba, organización opositora con sede en Florida a la que pertenecía el fallecido. “Yo le había advertido que no era el momento de hacer ese tipo de acciones por la libertad de Cuba, que había que esperar”, añadió.

