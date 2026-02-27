Tras el incidente con una lancha de EEUU, Cuba denuncia “infiltración terrorista”

Michel Ortega Casanova, uno de los cuatro tripulantes muertos en el tiroteo con guardacostas cubanos, quería “ir a combatir” a Cuba, dijo ayer un compañero de militancia política. El objetivo de este camionero de 54 años, “era ir a combatir contra una narcotiranía criminal y asesina, ver si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba y los apoyaba”, dijo por teléfono Wilfredo Beyra, responsable en Tampa del Partido Republicano de Cuba, organización opositora con sede en Florida a la que pertenecía el fallecido. “Yo le había advertido que no era el momento de hacer ese tipo de acciones por la libertad de Cuba, que había que esperar”, añadió.