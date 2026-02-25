Cuba interceptó una lancha de Estados Unidos: cuatro muertos y seis heridos tras un tiroteo

Al menos cuatro personas murieron y otras seis resultaron heridas luego de que una lancha rápida con matrícula del estado de Florida fuera interceptada por la Tropa Guardafrontera de Cuba a una milla náutica de Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara.
El incidente ocurrió durante la mañana del miércoles, cuando las autoridades detectaron la embarcación en aguas territoriales cubanas y le ordenaron detenerse, según informó el Ministerio del Interior.
Cómo se produjo el enfrentamiento
De acuerdo con la versión oficial, una patrullera cubana con cinco tripulantes se aproximó a la lancha para identificarla. En ese momento, los ocupantes de la embarcación civil habrían abierto fuego contra los efectivos, lo que derivó en un intercambio de disparos.
Como consecuencia del tiroteo, el comandante de la nave cubana resultó herido. En la lancha con matrícula FL7726SH murieron cuatro tripulantes y otros seis quedaron lesionados. Las personas heridas fueron evacuadas y recibieron asistencia médica, indicaron las autoridades.
Hasta el momento no trascendieron las identidades de los fallecidos ni las posibles motivaciones del ingreso de la embarcación a aguas cubanas.
Contexto de tensión en el estrecho de la Florida
El hecho se produjo en un escenario de tensión bilateral entre Estados Unidos y Cuba, en una zona históricamente sensible como el estrecho de la Florida, donde confluyen rutas migratorias, controles marítimos y operativos contra el tráfico ilegal.
En los últimos años se registraron incidentes similares en la costa norte de la isla, incluidos enfrentamientos y persecuciones de lanchas rápidas vinculadas a presuntas actividades de tráfico de personas o violaciones territoriales.