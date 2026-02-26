Secciones
Suavizan el veto para la llegada de petróleo a Cuba

Lo anunció Marco Rubio, el jefe de la diplomacia estadounidense.

CUMBRE DE CARICOM. La llegada de Marco Rubio a la reunión. CUMBRE DE CARICOM. La llegada de Marco Rubio a la reunión.
Hace 6 Hs

Estados Unidos suavizó ayer su veto a las exportaciones de petróleo venezolano a Cuba, golpeada por una grave crisis económica y energética que preocupa a varios líderes caribeños ante el riesgo de desestabilización en la región.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, un cubano-estadounidense que ha pasado su carrera política deseando el fin del gobierno comunista de La Habana, asistió a una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) para abordar la situación en Cuba y también en Venezuela. Sobre esta última, Rubio defendió la operación militar estadounidense que llevó a la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas.

Mientras Rubio mantenía conversaciones en la nación insular de San Cristóbal y Nieves, el gobierno de Donald Trump suavizó la prohibición impuesta a la entrega de petróleo venezolano a Cuba, que había dependido de su aliado para aproximadamente la mitad de sus necesidades de combustible. El Departamento de Tesoro indicó que iba a permitir “transacciones que apoyen al pueblo cubano”, incluido el petróleo venezolano para “uso comercial y humanitario”. Para poder acogerse a la medida, las exportaciones tendrían que pasar por empresas privadas y no por el vasto aparato gubernamental o militar del estado comunista.

Cuba interceptó una lancha de Estados Unidos: cuatro muertos y seis heridos tras un tiroteo

Cuba interceptó una lancha de Estados Unidos: cuatro muertos y seis heridos tras un tiroteo

Ataque a una lancha

Al menos cuatro personas murieron y otras seis resultaron heridas luego de que una lancha rápida con matrícula del estado de Florida fuera interceptada por la Tropa Guardafrontera de Cuba a una milla náutica de Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara. El incidente ocurrió durante la mañana de ayer, cuando las autoridades detectaron la embarcación en aguas territoriales cubanas y le ordenaron detenerse, según informó el Ministerio del Interior. De acuerdo con la versión oficial, una patrullera cubana con cinco tripulantes se aproximó a la lancha para identificarla. En ese momento, los ocupantes de la embarcación civil habrían abierto fuego contra los efectivos, lo que derivó en un intercambio de disparos. No trascendieron las posibles motivaciones del ingreso de la embarcación a aguas cubanas.

