Suavizan el veto para la llegada de petróleo a Cuba

Ataque a una lancha

Al menos cuatro personas murieron y otras seis resultaron heridas luego de que una lancha rápida con matrícula del estado de Florida fuera interceptada por la Tropa Guardafrontera de Cuba a una milla náutica de Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara. El incidente ocurrió durante la mañana de ayer, cuando las autoridades detectaron la embarcación en aguas territoriales cubanas y le ordenaron detenerse, según informó el Ministerio del Interior. De acuerdo con la versión oficial, una patrullera cubana con cinco tripulantes se aproximó a la lancha para identificarla. En ese momento, los ocupantes de la embarcación civil habrían abierto fuego contra los efectivos, lo que derivó en un intercambio de disparos. No trascendieron las posibles motivaciones del ingreso de la embarcación a aguas cubanas.