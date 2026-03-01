Qué ciudades visitar en Uruguay para una escapada rápida y económica

Piriápolis, tradición balnearia y serenidad

Considerada la cuna del turismo uruguayo, Piriápolis mantiene un perfil más tranquilo en comparación con otros destinos de la costa. Su propuesta integra naturaleza y legado histórico, con edificaciones de época que remiten a los inicios de la villa balnearia. Entre sus principales atractivos sobresale el Cerro San Antonio, que ofrece vistas panorámicas privilegiadas del litoral, junto con su clásica rambla costanera. El destino se consolida como alternativa para quienes buscan descanso, paisaje y una experiencia menos masiva, sin resignar identidad cultural.