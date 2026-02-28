¿Tenés una freidora de aire? Conocé cuál es el alimento que puede dañarla y generar humo

Las freidoras de aire se consolidaron como uno de los electrodomésticos más elegidos en los hogares argentinos. La promesa de cocinar sin aceite y obtener preparaciones crocantes, similares a una fritura tradicional, las convirtió en aliadas de quienes buscan una alimentación más saludable sin resignar sabor. Sin embargo, no todo lo que funciona en una sartén o en el horno convencional es apto para este aparato.