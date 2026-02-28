¿Tenés una freidora de aire? Conocé cuál es el alimento que puede dañarla y generar humo

Las freidoras de aire se consolidaron como uno de los electrodomésticos más elegidos en los hogares argentinos. La promesa de cocinar sin aceite y obtener preparaciones crocantes, similares a una fritura tradicional, las convirtió en aliadas de quienes buscan una alimentación más saludable sin resignar sabor. Sin embargo, no todo lo que funciona en una sartén o en el horno convencional es apto para este aparato.
El auge de la Air fryer impulsó a muchos usuarios a probar recetas poco habituales. Pero esa experimentación puede tener consecuencias: desde platos arruinados hasta daños en el equipo. Por eso, antes de colocar cualquier ingrediente en el canasto, conviene conocer los límites de esta tecnología.
El funcionamiento de la freidora de aire se basa en la circulación de aire caliente a alta velocidad. Ese flujo constante es el responsable de dorar y cocinar los alimentos sin necesidad de sumergirlos en grasa. Justamente esa dinámica, que le da su principal ventaja, también impone restricciones: ciertos productos se derriten, se desarman o interfieren con el sistema interno del aparato.
Entre los alimentos que deben evitarse figuran los líquidos -como sopas, caldos y salsas-, ya que pueden filtrarse y comprometer componentes eléctricos. Tampoco son adecuados las pastas, el arroz o las legumbres secas, porque requieren hervor y humedad constante para cocinarse correctamente. En el mismo sentido, los rebozados crudos, como croquetas recién armadas, tienden a desmoronarse, ya que el aire caliente no logra el “sellado” inmediato que sí produce el aceite en una fritura tradicional.
Otro error frecuente es colocar papel aluminio sin perforaciones, lo que bloquea la circulación del aire y provoca una cocción deficiente. También es desaconsejable preparar granos de maíz para pochoclo, que pueden estallar de manera irregular dentro del compartimiento, y piezas grandes de carne roja, que suelen secarse por fuera mientras el interior permanece crudo.
El alimento que nunca debe ir directo a la Air fryer
En la lista de productos prohibidos, el queso ocupa el primer lugar cuando se trata de colocarlo solo y sin contención. Al derretirse, pierde consistencia y puede escurrirse hacia las rendijas y conductos internos del equipo. Esa grasa fundida se adhiere a zonas de difícil acceso, genera humo y, en el peor de los casos, afecta el sistema de ventilación.
Además, al no estar integrado en una preparación sólida, el queso se dispersa rápidamente por efecto del aire caliente. El resultado no solo arruina la receta, sino que puede dejar olores persistentes y residuos quemados en la resistencia. Si se busca gratinar, la recomendación es hacerlo siempre sobre una base firme -como una tostada o un plato previamente cocido- y controlando estrictamente el tiempo de cocción.