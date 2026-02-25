La Universidad de Belgrano firmó un convenio con la Escuela de Gobierno para capacitar a funcionarios tucumanos
El acuerdo contempla descuentos y beneficios especiales para empleados públicos y sus familias. Las autoridades destacaron que la iniciativa busca “fortalecer la calidad institucional” a través de la formación continua.
En un escenario nacional atravesado por la incertidumbre económica, la formación vuelve a instalarse como apuesta estratégica. La Universidad de Belgrano y la Escuela de Gobierno de Tucumán firmaron un convenio que busca profesionalizar el empleo público y ampliar oportunidades académicas para funcionarios y sus familias.
“Este convenio constituye una herramienta estratégica para fortalecer la formación académica y la profesionalización de quienes desempeñan funciones en el ámbito público”. Con esa definición se abrió, en la Federación Económica de Tucumán, el acto de presentación de la oferta académica que trae el acuerdo suscripto entre el Estado y la casa de altos estudios con 61 años de trayectoria.
La propuesta está destinada a funcionarios y empleados públicos tucumanos -y alcanza también a sus familiares directos- con beneficios especiales y un esquema de descuentos que busca facilitar el acceso a carreras de grado, especializaciones y programas de educación continua.
El convenio fue presentado como una apuesta a la profesionalización del Estado. “Desde la Escuela de Gobierno entendemos que articular con instituciones académicas de reconocida trayectoria nos permite mejorar la calidad institucional de la provincia a través de la formación permanente”, expresó el coordinador general, Hugo Navas.
Navas puso el acento en el concepto de “alianza estratégica” y en la necesidad de generar oportunidades concretas para los trabajadores del sector público. “No es solo una oferta académica más. Es una herramienta para fortalecer el Estado desde adentro”, sostuvo, y agradeció la presencia de representantes de colegios profesionales, instituciones y autoridades provinciales, a quienes consideró parte fundamental de la articulación.
En la misma línea, el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, subrayó que el acuerdo es coherente con una gestión que apuesta a la cooperación entre el ámbito académico y el Estado. “Queremos que los trabajadores públicos puedan acceder a formación de calidad, con modalidades adaptadas a sus tiempos y responsabilidades. Acercar una universidad de prestigio nacional a Tucumán implica ampliar horizontes y generar nuevas oportunidades”, señaló.
Por su parte, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, destacó la importancia del trabajo conjunto con las universidades. “Estas iniciativas fortalecen la gestión y consolidan una política pública basada en la capacitación permanente”, afirmó, tras remarcar que la profesionalización del empleo público es uno de los ejes de la actual administración.
Posgrados, investigación y acceso a tecnología jurídica
La oferta académica fue detallada por el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano, Dino Bellorio, quien encuadró el convenio en un contexto nacional complejo, pero con una fuerte vocación por la educación.
“Vivimos en un país con dificultades, pero las familias siguen apostando a la formación. Invierten tiempo y esfuerzo para que sus hijos adquieran conocimiento, actitud y experiencia profesional”, señaló.
Bellorio explicó que la universidad no solo ofrece formación técnica, sino también posibilidades de investigación y publicación. Los alumnos de posgrado reciben revistas académicas -en formato digital y papel- y pueden participar con artículos propios. “Un posgrado de calidad genera la posibilidad de investigar y publicar. Eso es parte central de nuestra propuesta”, sostuvo.
Entre las especializaciones en Derecho se incluyen Derecho Ambiental, Derecho Penal, Derecho Tributario, Derecho Empresario y Derecho Administrativo. También se dictan carreras vinculadas a Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y se proyecta la apertura de un Doctorado en Derecho.
La modalidad es mayormente virtual sincrónica (80%), con encuentros dos veces por semana en horario vespertino, lo que permite compatibilizar la cursada con la actividad laboral. Las clases reúnen a estudiantes de distintas provincias y países, lo que -según describieron- enriquece el intercambio académico.
Además, la universidad anunció un acuerdo con International Legal Group que permitirá a los estudiantes acceder a bibliotecas jurídicas de gran escala y herramientas de inteligencia artificial aplicadas al derecho, con sistemas que garantizan trazabilidad y precisión en la consulta de legislación, doctrina y jurisprudencia.
Participaron de la firma Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM); Alberto López Domínguez, presidente del Colegio de Abogados de Tucumán; Diego Valls, presidente del Colegio de Abogados del Sur; José Esper, presidente de la Caja de Abogados y Procuradores de Tucumán; y Alberto Moyano, presidente de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (FEPUT). También estuvieron presentes el director del Archivo Histórico de la provincia, Javier Critto, y el director de la Casa Histórica de Tucumán, José María Posse.
Descuentos y calidad docente
Uno de los puntos destacados del convenio es el beneficio económico para los agentes públicos. Según detallaron, el acuerdo contempla un descuento inicial del 20% en las cuotas de las carreras y programas de posgrado.
“No podemos ofrecer formación gratuita porque trabajamos con profesores de altísimo nivel, a quienes remuneramos adecuadamente para garantizar calidad y cumplimiento. Pero sí podemos asegurar una propuesta accesible y de excelencia”, explicó Bellorio.
El decano remarcó que la dinámica de los cursos privilegia la participación activa, talleres y experiencias prácticas. “El posgrado no es un espacio donde el profesor habla y el alumno escucha pasivamente. Buscamos un intercambio real, con análisis de casos y participación constante”, describió.
Para las autoridades provinciales, el convenio representa una apuesta a largo plazo. En un contexto en el que la gestión pública enfrenta desafíos crecientes, la formación continua aparece como una herramienta clave para modernizar procedimientos, profesionalizar equipos y fortalecer la institucionalidad.
“Fortalecer el Estado empieza por fortalecer a quienes lo integran”, resumieron durante el acto. Con esa premisa, la alianza entre la Universidad de Belgrano y la Escuela de Gobierno de Tucumán busca convertirse en un puente entre la academia y la gestión pública, con el objetivo declarado de elevar la calidad institucional de la provincia.