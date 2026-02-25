Se fue Colace y la carrera por el nuevo DT está en marcha: conocé los perfiles de los candidatos

En zona mixta algo similar había sucedido con Nicolás Laméndola. El volante había asegurado que la relación entre el DT y los jugadores era sólida y que el plantel estaba fuerte desde lo anímico. Ninguno de los protagonistas esperaba que ese fuera el último partido del ciclo. Por eso, cuando la noticia estalló, durante las primeras horas del miércoles, cayó como una bomba en el seno de la delegación que emprendía el regreso a nuestra provincia.