Ni caminar ni correr: el ejercicio simple que recomiendan para adultos mayores

Con el avance del tiempo, el organismo requiere de estímulos específicos que permitan preservar la masa muscular, la densidad de los huesos y el equilibrio general.

Ni caminar ni correr: el ejercicio simple que recomiendan para adultos mayores
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

La práctica regular de actividad física constituye un pilar fundamental para garantizar el bienestar durante la tercera edad. Con el avance del tiempo, el organismo requiere de estímulos específicos que permitan preservar la masa muscular, la densidad de los huesos y el equilibrio general. 

Ni pesas ni natación: el ejercicio ideal y poco conocido para mayores de 40 que fortalece los brazos

Ni pesas ni natación: el ejercicio ideal y poco conocido para mayores de 40 que fortalece los brazos

La ausencia de hábitos saludables aumenta el peligro de sufrir caídas, rigidez en las articulaciones y una paulatina pérdida de la autonomía en el movimiento cotidiano. Por eso, los profesionales de la salud creen importantes las disciplinas seguras, efectivas y agradables para asegurar la continuidad de la salud en el musculo. Si bien las caminatas representaron la sugerencia principal durante décadas, estudios recientes posicionan al ciclismo como una alternativa superior. Esta actividad ofrece beneficios integrales que superan a los ejercicios tradicionales, consolidándose como una opción ideal para quienes buscan mantener una vida activa y protegida.

Por qué la bicicleta supera a la caminata

La principal diferencia está en la eficiencia biomecánica del movimiento. Al pedalear, las piernas realizan un movimiento circular y continuo que requiere menos energía que levantar los pies una y otra vez contra la gravedad, como sucede al caminar. Esto permite mantener la actividad por más tiempo sin sobrecargar el cuerpo.

Otro punto a favor es que el ciclismo elimina los microimpactos repetidos en rodillas, tobillos y caderas. Estos pequeños golpes, inevitables al caminar, pueden acelerar el desgaste articular o provocar molestias en personas con artrosis o problemas óseos. En cambio, el pedaleo ofrece un trabajo muscular completo sin castigar las articulaciones.

Los beneficios no se limitan a las piernas. Andar en bicicleta mejora la circulación, refuerza la capacidad cardiovascular y estimula el equilibrio y la coordinación, reduciendo el riesgo de caídas. Además, al favorecer una mejor oxigenación cerebral, hay evidencia de mejoras en la atención, la memoria y las funciones cognitivas.

Un entrenamiento adaptable y accesible: la bicicleta

Uno de los grandes atractivos de la bicicleta es su versatilidad. No es necesario recorrer grandes distancias ni subir pendientes exigentes para obtener resultados: bastan 20 o 30 minutos de pedaleo moderado para fortalecer el cuerpo y cuidar la mente.

Quienes prefieren entrenar en casa pueden optar por bicicletas estáticas, mientras que los que disfrutan del aire libre pueden elegir bicicletas de paseo o con asistencia eléctrica, que facilitan el esfuerzo en trayectos largos o con desniveles.

Para las personas con movilidad reducida o sensibilidad articular, existen versiones adaptadas, como triciclos o pedaleras portátiles que se usan sentado, lo que permite incorporar el ejercicio de forma segura y gradual.

