El tercer juicio por el crimen de Paulina Lebbos: un fallo histórico

El 29 de diciembre de 2021 se registró un hecho histórico en la justicia tucumana: por primera vez un ex fiscal era condenado por los delitos que cometió mientras era funcionario. Carlos Albaca recibió la pena de seis años por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por encubrimiento por su actuación cuando estuvo al frente de la investigación del crimen de Paulina Lebbos.