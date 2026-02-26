El segundo juicio por el asesinato de Paulina Lebbos: un año de debate y de hallazgos

El fallo de los jueces también disponía que fueran investigados por el crimen César Soto -pareja de Paulina-, Sergio Kaleñuk, Esteban Gómez -hermano del absuelto- y Ernesto Atim. Además, ordenó que se investigara por falso testimonio, encubrimiento y falsedad ideológica a unas 40 personas. Esa lista estaba integrada por el ex gobernador José Alperovich, Virginia Mercado -la última persona que vio con vida a Paulina-, José Díaz y Francisco Picón -ex jefe y subjefe de Policía, respectivamente-, funcionarios y allegados al alperovichismo, entre otros.