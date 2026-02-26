Recuerdos fotográficos: 2012. Gieco: “No sé si no ven la basura o no sienten que queda mal”

Así lo describe la crónica de LA GACETA del 26 de febrero de ese año. A las pocas horas de llegar a Tafí del Valle tomó una bicicleta y salió a recorrer la villa. A la noche actuó hasta casi el amanecer, repasó el prolífico repertorio de su extensa carrera. “A los que les gusta mi música quédense dispuestos a escucharme durante unas dos horas y media. Los otros se pueden ir porque se van a cansar esta noche”. dijo el santafesino. Y tocó de todo: chamamé y regaetton; cantó “Para la libertad” con un fondo de imágenes de Malvinas; recordó a Atahualpa Yupanqui y a Mercedes Sosa y entonó sus clásicos de la memoria como “Hombres de hierro”. Se despidió con “Sólo le pido a Dios”.