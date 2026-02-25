Secciones
Consumo: las ventas en supermercados mostraron una leve recuperación en 2025

Según datos del Indec crecieron 2% tras la fuerte caída del 11% en 2024, mientras que el sector mayorista acumuló un retroceso del 6,8% en el año.

Hace 1 Hs

Las ventas en supermercados mostraron una leve recuperación en 2025, aunque el consumo mayorista continuó en retroceso, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

El informe del organismo detalló que las ventas minoristas cerraron el año con un crecimiento acumulado del 2%. El dato representa un modesto repunte tras el desplome del 11% registrado en 2024, un período marcado por una fuerte contracción del consumo.

Sin embargo, el panorama fue menos alentador en el segmento mayorista. Allí, la facturación acumulada evidenció una caída del 6,8%, pese a que diciembre mostró una leve mejora.

En el detalle mensual, las ventas minoristas exhibieron en diciembre una suba intermensual del 2,7%, mientras que la comparación interanual arrojó un incremento del 0,5% frente a diciembre de 2024. A su vez, el índice serie tendencia-ciclo registró una variación positiva del 0,1% respecto de noviembre. El ticket promedio en supermercados se ubicó en $37.244.

Señales mixtas

Pese a cerrar el año en terreno positivo, el índice de ventas totales a precios constantes alcanzó los 82,7 puntos, cifra que se ubicó casi un 3,1% por debajo del máximo de marzo, cuando había llegado a 84,6 puntos.

En el canal mayorista, en tanto, las ventas desestacionalizadas mostraron una baja intermensual del 0,5%. No obstante, en la comparación con diciembre de 2024 se observó una mejora del 2,1%, y el índice serie tendencia-ciclo marcó una variación mensual positiva del 0,9%. El ticket promedio en estos establecimientos fue de $43.734.

En términos nominales, las ventas totales a precios corrientes durante diciembre de 2025 -según la Encuesta de Autoservicios Mayoristas- alcanzaron los $424.053,2 millones, lo que implicó un incremento interanual del 26,2%.

Por rubros, los mayores aumentos interanuales se registraron en “Carnes”, con un 60,4%; “Electrónicos y artículos para el hogar”, con el 44,5%; “Almacén”, con un 33,0%; y “Bebidas”, con un 25,4%.

