Consumo: las ventas en supermercados mostraron una leve recuperación en 2025

En el canal mayorista, en tanto, las ventas desestacionalizadas mostraron una baja intermensual del 0,5%. No obstante, en la comparación con diciembre de 2024 se observó una mejora del 2,1%, y el índice serie tendencia-ciclo marcó una variación mensual positiva del 0,9%. El ticket promedio en estos establecimientos fue de $43.734.