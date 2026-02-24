Georgalos suspende a 20 trabajadores de su planta de Victoria

En su cartera de marcas tiene desde los caramelos Flynn Paf, Toddy, Zucoa, Bazooka, Namur y Flow cereal, entre otras. Tiene varias plantas: en Río Segundo, Córdoba, produce golosinas; en Victoria también golosinas; en Río Segundo tiene otra planta especializada en todo lo relacionado al maní; en La Rioja fabrica los polvos chocolatados y en Villa Mercedes, San Luis, tiene dos plantas donde se fabrica el packaging. Y tenía otra en Jauregui, partido de Luján. Producen y procesan maní que exportan a los cinco continentes, al igual que las principales marcas.