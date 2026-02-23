Se formó en el Jockey, brilló en el último Regional y dio el salto a Tarucas

El año pasado había sido una de las revelaciones del Regional A. Potente en el contacto, firme en las formaciones fijas y con una entrega que no negociaba nunca, Guraiib empezó a sonar fuerte cuando se armó el plantel de la franquicia del NOA. “El año pasado me habían dicho que había quedado como en la puerta, y este año tenía más expectativa de quedar. Cuando recibí el llamado de Álvaro (Galindo) se confirmó todo”, contó sobre esa convocatoria que terminó de cambiarle el horizonte.