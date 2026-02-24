Con varios jugadores de Tarucas incluidos, el Súper Rugby Américas publicó el XV ideal de la primera fecha

El XV ideal se completó con jugadores de las otras franquicias de la región. Pampas tuvo presencia con Juan Cruz Pérez Rachel y Lucas Marguery. Capibaras XV aportó a Lorenzo Colidio, Ignacio Gandini, Ignacio Dogliani y Franco Rossetto. También fueron incluidos Rosko Specman, Lorenzo Massari y João Amaral, de Cobras Brasil Rugby, y Ramiro Amarilla y Matías Muniagurria, de Yacaré XV.