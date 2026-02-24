Con varios jugadores de Tarucas incluidos, el Súper Rugby Américas publicó el XV ideal de la primera fecha

El Súper Rugby Américas dio a conocer el XV ideal de la primera fecha de la temporada 2026, y Tarucas tuvo una presencia destacada con cuatro jugadores incluidos en la formación. La franquicia tucumana aportó a Benjamín Garrido, Raúl Guraib, Francisco Moreno y Thiago Sbrocco, todos protagonistas en la victoria 41-13 frente a Selknam.
La elección reconoce el impacto que tuvo el equipo del NOA en su estreno oficial. Tarucas consiguió el triunfo con punto bonus y además mostró contundencia en el segundo tiempo, con un juego que marcó diferencias claras y lo posicionó como uno de los animadores del torneo desde la primera jornada.
El XV ideal se completó con jugadores de las otras franquicias de la región. Pampas tuvo presencia con Juan Cruz Pérez Rachel y Lucas Marguery. Capibaras XV aportó a Lorenzo Colidio, Ignacio Gandini, Ignacio Dogliani y Franco Rossetto. También fueron incluidos Rosko Specman, Lorenzo Massari y João Amaral, de Cobras Brasil Rugby, y Ramiro Amarilla y Matías Muniagurria, de Yacaré XV.
La amplia representación de Tarucas en la formación de la semana refleja el impacto que tuvo su rendimiento en el arranque del campeonato. El equipo dirigido por Álvaro Galindo colocó a varios de sus jugadores entre los mejores del continente en la primera jornada.