El torneo Tucumano 2026 ya tiene fixture y reglamento confirmado

El torneo Tucumano de Primera 2026 ya tiene calendario definido y reglamento oficial. La competencia, organizada por la Unión de Rugby de Tucumán (URT), comenzará alrededor del fin de semana del 7 de marzo y contará con nueve clubes, tal como lo establece el reglamento publicado en el Boletín Oficial N°3.
El formato será todos contra todos a una rueda clasificatoria. Tras las nueve fechas, los cuatro mejores de Primera jugarán semifinales (1° vs 4° y 2° vs 3°) y luego la final. En Intermedia y Preintermedia, los dos primeros disputarán directamente el partido decisivo
El último campeón es Lawn Tennis, que en 2025 derrotó a Tucumán Rugby en la final. El “Verdinegro”, en tanto, se quedó con el Regional A en el segundo semestre, cerrando un año consagratorio.
Además, varios clubes renovaron por completo sus cuerpos técnicos y estructuras de staff, por lo que el 2026 se presenta con nuevos proyectos y una competencia que promete mayor paridad.
Fixture completo - Primera División
Fecha 1
Jockey Club vs. Lawn TennisCardenales vs. Tucumán RugbyLos Tarcos vs. UniversitarioLince vs Natación y GimnasiaLibre: Huirapuca
Fecha 2
Natación y Gimnasia vs Los TarcosUniversitario vs CardenalesTucumán Rugby vs Jockey ClubLawn Tennis vs HuirapucaLibre: Lince
Fecha 3
Huirapuca vs Tucumán RugbyJockey Club vs UniversitarioCardenales vs Natación y GimnasiaLos Tarcos vs LinceLibre: Lawn Tennis
Fecha 4
Lince vs CardenalesNatación y Gimnasia vs Jockey ClubUniversitario vs HuirapucaTucumán Rugby vs Lawn TennisLibre: Los Tarcos
Fecha 5
Lawn Tennis vs UniversitarioHuirapuca RC vs Natación y GimnasiaJockey Club de Tucumán vs Lince RCCardenales RC vs Los Tarcos RCLibre: Tucumán Rugby
Fecha 6
Los Tarcos vs Jockey ClubLince vs HuirapucaNatación y Gimnasia vs Lawn TennisUniversitario vs Tucumán RugbyLibre: Cardenales
Fecha 7
Tucumán Rugby vs Natación y GimnasiaLawn Tennis vs LinceHuirapuca vs Los TarcosJockey Club vs CardenalesLibre: Universitario
Fecha 8
Cardenales vs HuirapucaLos Tarcos vs Lawn TennisLince vs Tucumán RugbyNatación y Gimnasia vs UniversitarioLibre: Jockey Club
Fecha 9
Universitario vs LinceTucumán Rugby vs Los TarcosLawn Tennis vs CardenalesHuirapuca vs Jockey ClubLibre: Natación y Gimnasia