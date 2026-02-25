Secciones
El torneo Tucumano 2026 ya tiene fixture y reglamento confirmado

Nueve equipos competirán desde el 7 de marzo en un certamen que se jugará todos contra todos a una rueda y definirá al campeón con semifinales y final. Lawn Tennis defenderá la corona obtenida en 2025.

ÚLTIMO CAMPEÓN. Lawn Tennis se quedó con la corona de 2025 tras vencer a Tucumán Rugby en la final. ÚLTIMO CAMPEÓN. Lawn Tennis se quedó con la corona de 2025 tras vencer a Tucumán Rugby en la final. Diego Aráoz/LA GACETA.
Hace 2 Hs

El torneo Tucumano de Primera 2026 ya tiene calendario definido y reglamento oficial. La competencia, organizada por la Unión de Rugby de Tucumán (URT), comenzará alrededor del fin de semana del 7 de marzo y contará con nueve clubes, tal como lo establece el reglamento publicado en el Boletín Oficial N°3.

El formato será todos contra todos a una rueda clasificatoria. Tras las nueve fechas, los cuatro mejores de Primera jugarán semifinales (1° vs 4° y 2° vs 3°) y luego la final. En Intermedia y Preintermedia, los dos primeros disputarán directamente el partido decisivo

El último campeón es Lawn Tennis, que en 2025 derrotó a Tucumán Rugby en la final. El “Verdinegro”, en tanto, se quedó con el Regional A en el segundo semestre, cerrando un año consagratorio.

Además, varios clubes renovaron por completo sus cuerpos técnicos y estructuras de staff, por lo que el 2026 se presenta con nuevos proyectos y una competencia que promete mayor paridad.

Fixture completo - Primera División

Fecha 1

Jockey Club vs. Lawn TennisCardenales vs. Tucumán RugbyLos Tarcos vs. UniversitarioLince vs Natación y GimnasiaLibre: Huirapuca

Fecha 2

Natación y Gimnasia vs Los TarcosUniversitario vs CardenalesTucumán Rugby vs Jockey ClubLawn Tennis vs HuirapucaLibre: Lince

Fecha 3

Huirapuca vs Tucumán RugbyJockey Club vs UniversitarioCardenales vs Natación y GimnasiaLos Tarcos vs LinceLibre: Lawn Tennis

Fecha 4

Lince vs CardenalesNatación y Gimnasia vs Jockey ClubUniversitario vs HuirapucaTucumán Rugby vs Lawn TennisLibre: Los Tarcos

Fecha 5

Lawn Tennis vs UniversitarioHuirapuca RC vs Natación y GimnasiaJockey Club de Tucumán vs Lince RCCardenales RC vs Los Tarcos RCLibre: Tucumán Rugby

Fecha 6

Los Tarcos vs Jockey ClubLince vs HuirapucaNatación y Gimnasia vs Lawn TennisUniversitario vs Tucumán RugbyLibre: Cardenales

Fecha 7

Tucumán Rugby vs Natación y GimnasiaLawn Tennis vs LinceHuirapuca vs Los TarcosJockey Club vs CardenalesLibre: Universitario

Fecha 8

Cardenales vs HuirapucaLos Tarcos vs Lawn TennisLince vs Tucumán RugbyNatación y Gimnasia vs UniversitarioLibre: Jockey Club

Fecha 9

Universitario vs LinceTucumán Rugby vs Los TarcosLawn Tennis vs CardenalesHuirapuca vs Jockey ClubLibre: Natación y Gimnasia

Temas Tucumán Rugby ClubClub Natación y GimnasiaLos Tarcos Rugby ClubCardenales Rugby ClubTucumán Lawn Tennis ClubUniversitario Rugby Club TucumánHuirapuca Rugby ClubJockey Club de Tucumán
