Secciones
DeportesFútbol

Fin de ciclo para Hugo Colace: números bajos y un proyecto que chocó con la urgencia

El entrenador dejó Atlético Tucumán tras 10 partidos oficiales y apenas 8 puntos. Su formación europea y la apuesta dirigencial no resistieron la presión del promedio ni las últimas dos derrotas en Córdoba.

DESPEDIDA. El entrenador se marcha tras haber disputado solamente 10 encuentros oficiales con el Decano.. DESPEDIDA. El entrenador se marcha tras haber disputado solamente 10 encuentros oficiales con el "Decano"..
Hace 1 Hs

El ciclo de Hugo Colace en Atlético Tucumán llegó a su fin con estadísticas que terminaron siendo determinantes. Dirigió 10 partidos oficiales, sumó 8 puntos sobre 30 posibles, registró un 26,6% de efectividad y apenas un 20% de victorias. El equipo convirtió 10 goles y recibió 14. En un club condicionado por la tabla de promedios y por una seguidilla de temporadas irregulares, esos números resultaron insuficientes.

Su etapa tuvo dos fases claras. Asumió como interino en el Clausura 2025 y luego fue ratificado para el Apertura 2026. En el tramo inicial alternó un triunfo ante Godoy Cruz con derrotas frente a Independiente y Huracán. Ya con respaldo oficial, el arranque del nuevo torneo mostró dificultades para sostener resultados: empate con Central Córdoba, igualdad ante Platense, caída frente a Newell’s y derrota como local ante Sarmiento.

El punto más alto de su gestión llegó el 15 de febrero, cuando Atlético goleó 4-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el José Fierro. Fue la mayor diferencia a favor del equipo en más de un año y pareció marcar un quiebre. Durante esa semana se habló de “click”, de funcionamiento consolidado y de identidad en construcción. Sin embargo, el envión se diluyó rápido: derrotas consecutivas ante Instituto (2-1) y Belgrano (3-1), ambas en Córdoba, terminaron acelerando la decisión dirigencial.

Colace no es un perfil habitual del medio local. Formado en Inglaterra y con Licencia UEFA Pro, supo manifestar públicamente su aspiración de dirigir en la Premier League. Intentó trasladar a Tucumán una metodología con rasgos más europeos: estructuras tácticas rígidas, salida elaborada desde el fondo y énfasis en la ocupación racional de espacios. Pero el contexto argentino redujo el margen de experimentación.

El clima institucional también incidió. La conducción encabezada por Mario Leito ya venía bajo cuestionamientos tras la salida de Lucas Pusineri. La ratificación de Colace fue una apuesta fuerte por un proyecto joven y conceptual. Sin embargo, la falta de resultados transformó esa apuesta en un fusible de rápida combustión. La impaciencia de los hinchas ante los malos resultados y la necesidad de alejarse de la zona roja terminaron inclinando la balanza hacia un cambio de rumbo.

El propio Colace dejó entrever la fragilidad del ciclo tras la derrota ante Belgrano. "Me hago responsable", declaró en conferencia, admitiendo errores tácticos y fallas en pelotas paradas. Esa autocrítica pública fue leída por muchos como el cierre anticipado de su etapa.

La goleada ilusionó, la idea existió y la apuesta fue clara. Pero en el fútbol argentino, donde la urgencia manda, el margen para sostener procesos es mínimo. Los números terminaron imponiéndose sobre el proyecto.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánMario LeitoLucas PusineriClub Atlético TucumánTorneo Apertura 2025Hugo ColaceTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Juegan con tu trabajo, es feo: la bronca de Lautaro Godoy tras la derrota de Atlético Tucumán en Córdoba

"Juegan con tu trabajo, es feo": la bronca de Lautaro Godoy tras la derrota de Atlético Tucumán en Córdoba

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

Atlético Tucumán perdió ante Instituto, en Córdoba

Atlético Tucumán perdió ante Instituto, en Córdoba

Atlético Tucumán visita a Belgrano en Córdoba con una baja sensible y la necesidad de reaccionar

Atlético Tucumán visita a Belgrano en Córdoba con una baja sensible y la necesidad de reaccionar

Lo más popular
Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo
1

Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis
2

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán
3

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína
4

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Jugada estratégica de La Libertad Avanza en el Senado: el kirchnerismo se quedó sin autoridades
5

Jugada estratégica de La Libertad Avanza en el Senado: el kirchnerismo se quedó sin autoridades

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?
6

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

Más Noticias
Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

Me arrepiento: Messi habló sin filtros y sorprendió con una confesión íntima sobre su pasado

"Me arrepiento": Messi habló sin filtros y sorprendió con una confesión íntima sobre su pasado

A pocos días de anunciar su salida de River, Gallardo ya aparece en la órbita de un gigante de Brasil

A pocos días de anunciar su salida de River, Gallardo ya aparece en la órbita de un gigante de Brasil

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

El presidente de Rosario Central se mostró molesto ante la posible llegada de Eduardo Coudet a River

El presidente de Rosario Central se mostró molesto ante la posible llegada de Eduardo Coudet a River

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Agenda de TV: a qué hora juegan Real Madrid-Benfica y Juventus-Galatasaray por la Champions League

Agenda de TV: a qué hora juegan Real Madrid-Benfica y Juventus-Galatasaray por la Champions League

Comentarios