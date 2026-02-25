Fin de ciclo para Hugo Colace: números bajos y un proyecto que chocó con la urgencia

El punto más alto de su gestión llegó el 15 de febrero, cuando Atlético goleó 4-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el José Fierro. Fue la mayor diferencia a favor del equipo en más de un año y pareció marcar un quiebre. Durante esa semana se habló de “click”, de funcionamiento consolidado y de identidad en construcción. Sin embargo, el envión se diluyó rápido: derrotas consecutivas ante Instituto (2-1) y Belgrano (3-1), ambas en Córdoba, terminaron acelerando la decisión dirigencial.