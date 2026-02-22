Ni pesas ni natación: el ejercicio ideal y poco conocido para mayores de 40 que fortalece los brazos

El entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo, conocido como BFR por sus siglas en inglés, se presenta como una alternativa eficaz para desarrollar masa muscular en los brazos después de los 40. Este método combina ejercicios con cargas bajas y el uso de un manguito que limita el retorno venoso, lo que genera adaptaciones similares a las del entrenamiento intenso, pero sin someter a las articulaciones a un alto nivel de estrés.