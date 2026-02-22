Secciones
SociedadSalud

Ni pesas ni natación: el ejercicio ideal y poco conocido para mayores de 40 que fortalece los brazos

Después de los 40 años, mantener la masa muscular se vuelve fundamental para la salud. Existe un ejercicio específico que ayuda a fortalecer y tonificar los brazos sin necesidad de pesas ni natación.

El ejercicio ideal después de los 40 para ganar músculo en los brazos sin pesas El ejercicio ideal después de los 40 para ganar músculo en los brazos sin pesas Clarín
Por Mercedes Mosca Hace 22 Min

A partir de los 40 años, el cuerpo comienza a experimentar una pérdida progresiva de masa muscular si no se estimula con actividad física. Esta disminución puede impactar en la fuerza, la postura y el metabolismo, por lo que incorporar ejercicios adecuados resulta clave para preservar la salud.

Qué le pasa al cerebro a partir de los 40 años: los cambios más importantes

Qué le pasa al cerebro a partir de los 40 años: los cambios más importantes

Aunque muchas personas asocian el desarrollo muscular con las pesas o la natación, existen alternativas igualmente efectivas y más accesibles. Determinados movimientos permiten trabajar los brazos, mejorar la resistencia y estimular el crecimiento muscular sin necesidad de equipamiento complejo.

Cómo ganar músculo en los brazos después de los 40 con este ejercicio

El entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo, conocido como BFR por sus siglas en inglés, se presenta como una alternativa eficaz para desarrollar masa muscular en los brazos después de los 40. Este método combina ejercicios con cargas bajas y el uso de un manguito que limita el retorno venoso, lo que genera adaptaciones similares a las del entrenamiento intenso, pero sin someter a las articulaciones a un alto nivel de estrés.

La técnica fue creada por el doctor Yoshiaki Sato en la década de 1970, con el objetivo de preservar la masa muscular durante períodos de inmovilización. Con el paso del tiempo, la evidencia científica respaldó su eficacia, y los Institutos Nacionales de Salud avalan su aplicación para mejorar la fuerza y el volumen muscular tanto en adultos mayores como en deportistas lesionados, sin necesidad de recurrir a cargas elevadas.

El principio central consiste en generar un elevado estrés metabólico: al restringir parcialmente el retorno venoso, se produce una acumulación de lactato y otros subproductos que hacen que el organismo perciba un esfuerzo mayor. Esta respuesta estimula la liberación de la hormona del crecimiento y activa las fibras musculares tipo II, favoreciendo la hipertrofia incluso con pesos reducidos.

¿Cuáles son los beneficios de practicar BFR?

Aumento de la masa muscular con menos esfuerzo

Uno de los beneficios más destacados del BFR es su capacidad para promover la hipertrofia muscular utilizando cargas livianas. Esto resulta especialmente útil para personas que no pueden levantar peso elevado debido a la edad, lesiones o limitaciones físicas.

Al restringir el flujo venoso, el músculo trabaja en un entorno de mayor estrés metabólico. Esta condición favorece la activación de fibras musculares de alto rendimiento y estimula la liberación de la hormona del crecimiento, un factor clave en el desarrollo muscular.

Mejora de la fuerza sin sobrecargar las articulaciones

A diferencia del entrenamiento tradicional con pesas, el BFR reduce el estrés mecánico sobre tendones y articulaciones. Esto lo convierte en una opción segura para adultos mayores o personas en recuperación.

Según los Institutos Nacionales de Salud, esta técnica puede mejorar la fuerza muscular y el volumen sin recurrir a cargas altas, lo que disminuye el riesgo de lesiones asociadas al sobreesfuerzo.

Prevención de la pérdida muscular con la edad

Con el paso de los años, el cuerpo experimenta una disminución natural de la masa muscular, un proceso conocido como sarcopenia. El entrenamiento BFR ayuda a contrarrestar este fenómeno, ya que permite estimular el músculo de forma efectiva incluso con ejercicios de baja intensidad.

Esto resulta clave para preservar la movilidad, la independencia y la calidad de vida en la adultez.

Aplicación en rehabilitación y recuperación

Otra de las ventajas del BFR es su uso en programas de rehabilitación. Personas que atraviesan períodos de inmovilización o que se recuperan de lesiones pueden mantener o recuperar masa muscular sin exigir en exceso la zona afectada.

Organizaciones como el American College of Sports Medicine reconocen su utilidad como complemento en tratamientos de recuperación física y fortalecimiento progresivo.

Un método accesible y adaptable

El entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo puede adaptarse a diferentes niveles de condición física y objetivos. Desde adultos mayores que buscan preservar su fuerza hasta deportistas que necesitan recuperarse, el BFR ofrece una alternativa eficaz, segura y respaldada por evidencia científica.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo ganar masa muscular después de los 40 en solo tres semanas: plan de entrenamiento

Cómo ganar masa muscular después de los 40 en solo tres semanas: plan de entrenamiento

¿La cantidad de horas que dormimos influye en nuestra masa muscular?

¿La cantidad de horas que dormimos influye en nuestra masa muscular?

Test de personalidad: mirá la imagen y descubrí tus deseos más profundos

Test de personalidad: mirá la imagen y descubrí tus deseos más profundos

¿Cuántos abdominales diarios ayudan a bajar la panza?

¿Cuántos abdominales diarios ayudan a bajar la panza?

Lo más popular
Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”
1

Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal
2

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal

Darío Monteros: “El peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral”
3

Darío Monteros: “El peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral”

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral
4

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral

Perfil del padre de una hija asesinada
5

Perfil del padre de una hija asesinada

Nueve hechos relevantes que definieron el pasado y el presente de El Bajo
6

Nueve hechos relevantes que definieron el pasado y el presente de El Bajo

Más Noticias
Más que un fenómeno viral: el mono Punch y cómo una empresa cambió su destino

Más que un fenómeno viral: el mono Punch y cómo una empresa cambió su destino

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

Comentarios