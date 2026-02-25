Qué es el spogomi, la disciplina nacida en Japón que premia a quienes limpian las calles

El Spogomi dista mucho de los deportes convencionales. Se trata de un juego con propósito, donde el enfoque sostenible y social busca generar un cambio en el paisaje urbano. Nació de la afición de un corredor por levantar basura en sus trayectos matutinos y, uniendo la palabra sport (deporte) en inglés y gomi (desechos) en japonés, se originó el nombre de esta práctica de talla mundial.