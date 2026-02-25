Qué es el spogomi, la disciplina nacida en Japón que premia a quienes limpian las calles

Probablemente el mundo sería un lugar mejor si todos practicáramos el "spogomi". Aunque hace falta cierto entrenamiento para ser un experto en la recolección de residuos a contratiempo, lo cierto es que esta actividad inició en el cuidado medioambiental a personas completamente ajenas a cuestiones ecológicas. Este deporte llevó al extremo competitivo el resguardo del planeta, celebrando su primera Copa Mundial en 2023.
El Spogomi dista mucho de los deportes convencionales. Se trata de un juego con propósito, donde el enfoque sostenible y social busca generar un cambio en el paisaje urbano. Nació de la afición de un corredor por levantar basura en sus trayectos matutinos y, uniendo la palabra sport (deporte) en inglés y gomi (desechos) en japonés, se originó el nombre de esta práctica de talla mundial.
Los orígenes del spogomi
Los inicios fueron más accidentales. Kenichi Mamitsuka, un ávido corredor, decidió por capricho comenzar a recoger los desperdicios de las calles durante sus trotes matutinos en Kagoshima, Japón. Al principio se sintió un poco cohibido por la mirada desconcertada de los transeúntes, pero pronto se convirtió en un componente insoslayable de su hábito de ejercicio.
“La basura que antes me resultaba desagradable se convirtió poco a poco en un objetivo. Me di cuenta de que realmente lo estaba disfrutando. Fue entonces cuando lo comprendí: la razón por la que era divertido era porque, sin querer, había añadido elementos deportivos a la recogida de suciedad”, explicó a National Geographic el corredor.
Recoger residuos se había convertido en una experiencia llena de adrenalina y así convirtió su pasatiempo favorito en una disciplina organizada. Mamitsuka ya tenía experiencia en la gestión de eventos sociales y, con una convicción inquebrantable, consiguió celebrar encuentros de Spogomi y sumar cada vez más adeptos.
“Personas que nunca antes habían levantado restos y ciudadanos que no estaban especialmente interesados en cuestiones medioambientales empezaban a unirse. Creo que eso se debe a que presentamos la tarea como un deporte”, explicó el fundador.
El Spogomi se diferencia de otras actividades como el plogging, una acción recreativa o más informal donde se junta basura mientras se corre. El esquema de Mamitsuka llevó la combinación de ejercicio y limpieza a convertirse en una modalidad con reglas específicas y un objetivo claro: sanear en el mínimo tiempo.
Un deporte de talla mundial
El Spogomi se estableció formalmente en 2008 y con ello se recogieron aproximadamente 200.000 kilos de basura por parte de unos 190.000 participantes, según la Federación SPOGOMI de la Fundación Nippon, que organiza y supervisa este deporte.
En 2023, los jugadores se reunieron en Tokio para la primera Copa Mundial de Spogomi, en la que equipos clasificados en representación de 21 países compitieron en las calles. El número aumentó hasta 34 delegaciones en la Copa Mundial de 2025, lo que demuestra su creciente popularidad.
“Atrae a un sector de la población muy diferente, que tradicionalmente no junta basura, por lo que se les incentiva para que empiecen a hacerlo”, detalló Sarah Parry, miembro del equipo campeón de la Copa del Mundo de 2023, llamado ”The North Will Rise Again”, que representó al Reino Unido a The National Geographic.
La dinámica de juego
Los grupos de competición suelen disponer de 45 minutos para recolectar residuos en una zona determinada, seguidos de 15 minutos para volver rápidamente a la base y evitar sanciones por retraso. No se permite correr y los integrantes deben permanecer a menos de 10 metros unos de otros en todo momento.
Las reglas prohíben entrar en propiedades privadas, recoger objetos peligrosos como botellas rotas o levantar desperdicios que ya hayan sido desechados. En eventos importantes como la Copa del Mundo, se asignan árbitros observadores para garantizar el cumplimiento de las normas.
Una vez devuelta la basura, cada equipo tiene 20 minutos para clasificarla en los contenedores correspondientes. Los ganadores se deciden en función del peso de los residuos y de los artículos de alto valor, como las colillas de cigarrillos.