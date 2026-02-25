¿Lo harías?: el romántico pedido de Chayanne que unirá a todas sus fans en Argentina

El itinerario del cantante incluye cinco fechas en el estadio de Villa Crespo entre los días 24 y 25 de febrero, además del 1, 4 y 7 de marzo. La agenda se extiende hacia el interior con una actuación en Córdoba el 27 de febrero, mientras que el cierre definitivo de su visita ocurre el 13 de marzo en el Estadio de Vélez. Esta seguidilla de conciertos agotaron las localidades.