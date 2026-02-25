¿Lo harías?: el romántico pedido de Chayanne que unirá a todas sus fans en Argentina

Chayanne aterrizó en Buenos Aires este 24 de febrero para dar inicio a la etapa argentina de su gira internacional Bailemos Otra Vez Tour. El Movistar Arena recibió el primer espectáculo de una serie de siete presentaciones programadas por el país. Luego de recorrer más de diez naciones en Norteamérica, Latinoamérica y Europa, el artista boricua trae una propuesta renovada que fusiona sus éxitos de siempre con composiciones recientes, consolidando su vínculo con el público.
El itinerario del cantante incluye cinco fechas en el estadio de Villa Crespo entre los días 24 y 25 de febrero, además del 1, 4 y 7 de marzo. La agenda se extiende hacia el interior con una actuación en Córdoba el 27 de febrero, mientras que el cierre definitivo de su visita ocurre el 13 de marzo en el Estadio de Vélez. Esta seguidilla de conciertos agotaron las localidades.
El romantico pedido de Chayanne para sus fans argentinas
"Les propongo algo, mis amores argentinas… Una rosa detrás de la oreja para nuestro encuentro", dijo el artista de canciones románticas en un video publicado momentos previos al debut escénico en Argentina, vía redes sociales. De esta manera,un gesto uniría a todas las fanáticas, manteniendo la comunicación con el artista.
"Quiero verlas radiantes… Como siempre, pero esta vez con un detalle especial", dijo para terminar Chayanne. Así, miles de mujeres fueron a ver a su artista favorito decoradas con flores rosas.
Chayanne en la Argentina: lista de canciones que se espera que suenen en el Movistar Arena
En su presentación en Santiago de Chile, el pasado 14 de febrero, el artista interpretó las siguientes canciones, por lo que se espera un setlist similar para los shows en Argentina:
-Bailemos otra vez
-Salomé
-Boom Boom
-El centro de mi corazón
-Provócame
-Caprichosa
-Cuidarte el alma
-Atado a tu amor
-La clave
-Baila baila
-Yo te amo
-Candela
-Tu pirata soy yo
-Completamente enamorados
-Palo bonito
-Este ritmo se baila así
-Fiesta en América
-Si nos quedara poco tiempo
-Te amo y punto
-Humanos a Marte
-Como tú y yo
-Madre Tierra (Oye)
-Dejaría todo
-Tiempo de vals
-Bailando bachata
-Torero