El conmovedor gesto de Chayanne: visitó a una fan internada con cáncer que no pudo ir a su show

La mujer había comprado entradas para el recital del cantante en Puerto Rico pero su enfermedad no le permitió ir.

El conmovedor gesto de Chayanne: visitó a una fan internada con cáncer que no pudo ir a su show Foto:TikTok/Chayanne
Hace 1 Hs

El carisma de Chayanne está medido y bien correspondido por la cantidad de fanáticas que tiene alrededor del mundo. Tal como demuestra en sus apariciones y en su constante contacto con el público, el cantante boricua es un abanderado de los gestos de cariño. Por eso, cuando se enteró que una de sus fanáticas estaba atravesando un duro momento y que sufría por no poder verlo, tomó la más empática de las decisiones.

Salen a la venta las entradas para el nuevo show de Chayanne en Vélez: ¿cómo comprar y cuánto cuestan??

En los últimos días se viralizó un video con el tierno gesto que tuvo Chayanne. En su gira pasó por Puerto Rico y fue allí donde tuvo una amable consideración con una seguidora enferma. Al estar hospitalizada, la mujer no pudo asistir a su presentación. Pero en cuanto Chayanne lo supo, eligió ir a verla. El video fue compartido en TikTok, donde miles de personas lo vieron y comentaron.

Chayanne visitó a una fan con cáncer

La historia de la joven internada llegó al equipo del cantante boricua. Sucede que, si bien había comprado boletos para asistir a la presentación que Chayanne daría en su país, ella terminó por cancelar su asistencia por estar atravesando un cáncer que la obligó a permanecer hospitalizada.

Sin preaviso aparente, Chayanne llegó por su propia iniciativa al cuarto de hospital de la joven. Mary López, madre de la muchacha internada, grabó el momento. “Te vine a saludar yo personalmente”, se escucha decir al cantante, que sabía que la joven había comprado boletos para el show. “No sabes lo feliz que me hace esto”, respondió la chica, visiblemente emocionada. El video se viralizó y superó las 250.000 visualizaciones en pocas horas.

Chayanne en Velez: cómo comprar entradas

Luego de agotar las entradas para sus cinco shows programados en el Movistar Arena, el cantante puertorriqueño Chayanne confirmó que agregará una actuación final en el estadio de Vélez. Este recital, fijado para el 13 de marzo, servirá como el cierre de su gira, la cual también incluirá presentaciones en Córdoba y países vecinos como Chile y Uruguay. "Yo solo obedezco... nos vemos el 13 de marzo en el Estadio Vélez mis porteñas”, anunció el artista en sus redes sociales, generando gran entusiasmo entre sus seguidoras.

La preventa para esta nueva fecha de Chayanne en el estadio de Vélez Sarsfield será exclusiva para clientes de tarjeta Galicia Visa e iniciará este martes 18 de noviembre a las 12 horas. Esta preventa durará 48 horas o hasta agotar el cupo disponible. Por su parte, la venta general de entradas comenzará el jueves 20 de noviembre a las 12 horas. Ambas fases de venta se llevarán a cabo a través de la página web de Entrada Uno.

Cuanto cuestan las entradas para ver a Chayanne

Platea Alta: $145.485

Platea Alta Sur: $145.485

Platea Alta Norte: $145.499

Campo Con Acceso A Cabecera: $147.832

Campo﻿: $149.005

Campo General: $149.022

