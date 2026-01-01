El conmovedor gesto de Chayanne: visitó a una fan internada con cáncer que no pudo ir a su show

El carisma de Chayanne está medido y bien correspondido por la cantidad de fanáticas que tiene alrededor del mundo. Tal como demuestra en sus apariciones y en su constante contacto con el público, el cantante boricua es un abanderado de los gestos de cariño. Por eso, cuando se enteró que una de sus fanáticas estaba atravesando un duro momento y que sufría por no poder verlo, tomó la más empática de las decisiones.