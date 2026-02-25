Secciones
DeportesFútbol

Agenda de TV: a qué hora juegan Real Madrid-Benfica y Juventus-Galatasaray por la Champions League

Avanza la fecha 7 de la Liga Profesional con cinco juegos. Noche de NBA en ESPN.

REVANCHA. Luego de la escandalosa denuncia de Vinni contra Prestianni, Real Madrid y Benfica cerrarán la serie en el Bernabéu. REVANCHA. Luego de la escandalosa denuncia de "Vinni" contra Prestianni, Real Madrid y Benfica cerrarán la serie en el Bernabéu. FOTO TOMADA DE X.COM/REALMADRID
Hace 2 Hs

La agenda de TV de de hoy promete cruces decisivos por la Champions League, la Liga Profesional y la Copa Argentina, entre los que se destacan Real Madrid-Benfica y Juventus-Galatasaray.

Por los playoffs de la Champions, la actividad comenzará a las 14.45 con Atalanta-Borussia Dortmund, televisado por Fox Sports. Más tarde, a las 17, habrá tres encuentros en simultáneo que concentran la atención. Juventus recibirá a Galatasaray (ESPN 3), el PSG se medirá ante Mónaco (ESPN 2) y el Real Madrid enfrentará a Benfica (ESPN). 

Unas pocas horas más tarde, la Liga Profesional también tendrá una agenda nutrida. Desde las 17, Barracas Central se cruzará con Tigre (ESPN Premium), mientras que Gimnasia La Plata jugará ante Rosario Central (TNT Sports). A las 19.30 será el turno de Newell's Old Boys frente a Estudiantes de La Plata (ESPN Premium) y Vélez Sarsfield contra Deportivo Riestra (TNT Sports).

Además, la Copa Argentina sumará a la grilla dos nuevos juegos. A las 17, San Martín de San Juan chocará con Deportivo Madryn, y a las 21.15 Godoy Cruz se medirá con Deportivo Morón, ambos por TyC Sports.

Agenda de TV del miércoles 25 de febrero

Champions League

14.45: Atalanta-Borussia Dortmund (Fox Sports)

17: Juventus-Galatasaray (ESPN 3)

17: Paris Saint Germain-Mónaco  (ESPN 2)

17: Real Madrid-Benfica (ESPN)

Euroliga

15: Zalgaris Kaunas-Olympiacos (DSports 2)

Liga Profesional

17: Barracas Central-Tigre (ESPN Premium)

17: Gimnasia La Plata-Rosario Central (TNT Sports)

19.30: Newell's Old Boys-Estudiantes de La Plata (ESPN Premium)

19.30: Vélez Sarsfield-Deportivo Riestra (TNT Sports)

Copa Argentina

17: San Martín (SJ)-Deportivo Madryn (TyC Sports)

21.15: Godoy Cruz-Deportivo Morón (TyC Sports)

Sudamericano Sub 20 femenino

18: Ecuador-Brasil (DSports +)

20: Venezuela-Colombia (DSports +)

22: Argentina- Paraguay (DSports +)

Copa Libertadores

19: Bahia-O'Higgins (Fox Sports 2)

21.30: Botafogo-Nacional Potosí (Fox Sports 2)

21.30: Argentinos Juniors-Barcelona de Guayaquil (Fox Sports)

NBA

21.30: Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder  (ESPN 2)

23.55: Denver Nuggets-Boston Celtics  (ESPN 2)

NHL (Hockey sobre hielo)

23.55: Los Angeles Kings-Vegas Golden Knights  (ESPN 3)

Temas Copa ArgentinaChampions LeagueCopa Libertadores de AméricaLiga Profesional de Fútbol
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Malas noticias para Prestianni: la UEFA lo suspendió de forma provisoria tras la denuncia de Vinícius

Malas noticias para Prestianni: la UEFA lo suspendió de forma provisoria tras la denuncia de Vinícius

Escándalo en la Champions League: la Confederación Brasileña pidió sanciones contra Prestianni por el cruce con Vinicius

Escándalo en la Champions League: la Confederación Brasileña pidió sanciones contra Prestianni por el cruce con Vinicius

El Real Madrid presentó pruebas ante la UEFA por el incidente entre Vinícius y Prestianni en Champions

El Real Madrid presentó pruebas ante la UEFA por el incidente entre Vinícius y Prestianni en Champions

Lo más popular
Caso Érika: quiénes son las personas que mencionó la ex del “Militar”
1

Caso Érika: quiénes son las personas que mencionó la ex del “Militar”

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis
2

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

Jugada estratégica de La Libertad Avanza en el Senado: el kirchnerismo se quedó sin autoridades
3

Jugada estratégica de La Libertad Avanza en el Senado: el kirchnerismo se quedó sin autoridades

Qué factores incidieron para que la economía argentina haya cerrado 2025 con un crecimiento del 4,4%
4

Qué factores incidieron para que la economía argentina haya cerrado 2025 con un crecimiento del 4,4%

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína
5

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán
6

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Más Noticias
¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

El presidente de Rosario Central se mostró molesto ante la posible llegada de Eduardo Coudet a River

El presidente de Rosario Central se mostró molesto ante la posible llegada de Eduardo Coudet a River

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Qué factores incidieron para que la economía argentina haya cerrado 2025 con un crecimiento del 4,4%

Qué factores incidieron para que la economía argentina haya cerrado 2025 con un crecimiento del 4,4%

Paritarias: la Provincia inició la segunda ronda de diálogo

Paritarias: la Provincia inició la segunda ronda de diálogo

Caso Érika: quiénes son las personas que mencionó la ex del “Militar”

Caso Érika: quiénes son las personas que mencionó la ex del “Militar”

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

Comentarios