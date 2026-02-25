Agenda de TV: a qué hora juegan Real Madrid-Benfica y Juventus-Galatasaray por la Champions League

La agenda de TV de de hoy promete cruces decisivos por la Champions League, la Liga Profesional y la Copa Argentina, entre los que se destacan Real Madrid-Benfica y Juventus-Galatasaray.
Por los playoffs de la Champions, la actividad comenzará a las 14.45 con Atalanta-Borussia Dortmund, televisado por Fox Sports. Más tarde, a las 17, habrá tres encuentros en simultáneo que concentran la atención. Juventus recibirá a Galatasaray (ESPN 3), el PSG se medirá ante Mónaco (ESPN 2) y el Real Madrid enfrentará a Benfica (ESPN).
Unas pocas horas más tarde, la Liga Profesional también tendrá una agenda nutrida. Desde las 17, Barracas Central se cruzará con Tigre (ESPN Premium), mientras que Gimnasia La Plata jugará ante Rosario Central (TNT Sports). A las 19.30 será el turno de Newell's Old Boys frente a Estudiantes de La Plata (ESPN Premium) y Vélez Sarsfield contra Deportivo Riestra (TNT Sports).
Además, la Copa Argentina sumará a la grilla dos nuevos juegos. A las 17, San Martín de San Juan chocará con Deportivo Madryn, y a las 21.15 Godoy Cruz se medirá con Deportivo Morón, ambos por TyC Sports.
Agenda de TV del miércoles 25 de febrero
Champions League
14.45: Atalanta-Borussia Dortmund (Fox Sports)
17: Juventus-Galatasaray (ESPN 3)
17: Paris Saint Germain-Mónaco (ESPN 2)
17: Real Madrid-Benfica (ESPN)
Euroliga
15: Zalgaris Kaunas-Olympiacos (DSports 2)
Liga Profesional
17: Barracas Central-Tigre (ESPN Premium)
17: Gimnasia La Plata-Rosario Central (TNT Sports)
19.30: Newell's Old Boys-Estudiantes de La Plata (ESPN Premium)
19.30: Vélez Sarsfield-Deportivo Riestra (TNT Sports)
Copa Argentina
17: San Martín (SJ)-Deportivo Madryn (TyC Sports)
21.15: Godoy Cruz-Deportivo Morón (TyC Sports)
Sudamericano Sub 20 femenino
18: Ecuador-Brasil (DSports +)
20: Venezuela-Colombia (DSports +)
22: Argentina- Paraguay (DSports +)
Copa Libertadores
19: Bahia-O'Higgins (Fox Sports 2)
21.30: Botafogo-Nacional Potosí (Fox Sports 2)
21.30: Argentinos Juniors-Barcelona de Guayaquil (Fox Sports)
NBA
21.30: Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder (ESPN 2)
23.55: Denver Nuggets-Boston Celtics (ESPN 2)
NHL (Hockey sobre hielo)
23.55: Los Angeles Kings-Vegas Golden Knights (ESPN 3)