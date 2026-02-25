El cielo podría cubrirse por la tarde y las lloviznas volverían por la noche en Tucumán

A medida que avance la mañana, el pronóstico del SMN indica que el cielo comenzará a despejarse, con un aumento gradual de la temperatura que llevará el termómetro hacia valores más altos en comparación con las primeras horas. El estado del tiempo hacia el mediodía se presentará con máximas que podrían ubicarse por encima de los 25 °C, sumado a un índice UV elevado que exigirá precaución a quienes realicen actividades al aire libre.