El cielo podría cubrirse por la tarde y las lloviznas volverían por la noche en Tucumán

El pronóstico del tiempo para la zona centro de Tucumán anticipa una jornada con variaciones marcadas entre la mañana y la tarde, según los datos aportados desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que no descartan el incremento de la nubosidad y chances de lluvias ligeras por la noche. La temperatura máxima llegaría a los 28 °C.
Durante las primeras horas del día, las condiciones meteorológicas estuvieron influenciadas por un cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 18 °C y probabilidades bajas de precipitaciones. La humedad ambiente se mantendrá moderada, mientras que las condiciones del viento no representan cambios significativos para las actividades matinales.
A medida que avance la mañana, el pronóstico del SMN indica que el cielo comenzará a despejarse, con un aumento gradual de la temperatura que llevará el termómetro hacia valores más altos en comparación con las primeras horas. El estado del tiempo hacia el mediodía se presentará con máximas que podrían ubicarse por encima de los 25 °C, sumado a un índice UV elevado que exigirá precaución a quienes realicen actividades al aire libre.
Para la tarde, se espera que en la ciudad se experimente un período con cielo mayormente soleado o con nubosidad intermitente. El viento soplará con intensidad ligera a moderada desde el sector norte, lo que contribuirá a una sensación térmica más elevada, especialmente entre la hora de la siesta. Bajo estas condiciones, las máximas podrían acercarse a los 28 °C, con una sensación térmica de 30 °C.
Las últimas horas de la jornada proyectan un descenso gradual de las temperaturas hacia la noche, aunque el cielo se mantendrá despejado. Esto permitirá que las mínimas se sitúen por encima de los 20 °C, cerrando un día con amplitud térmica marcada y condiciones que favorecen actividades tanto al aire libre como dentro de espacios cerrados.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
Para el jueves, el SMN pronostica una jornada inestable, con elevada nubosidad y humedad. Se esperan probables precipitaciones, con diferentes intensidades, a lo largo de todo el día. La temperatura mínima sería de 19 °C mientras que la máxima llegaría a los 30 °C.
La semana cerraría el viernes con condiciones climáticas similares, con una mínima de 19 °C y una máxima de 27 °C, en un día que promete chaparrones durante la mañana y la tarde.