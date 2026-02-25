Secciones
Seguridad

Tres tucumanos fueron detenidos por tráfico de cocaína
EL BOTÍN. El tucumano detenido en Orán cargaba dos cajas de cartón con 38 kilos de cocaína. EL BOTÍN. El tucumano detenido en Orán cargaba dos cajas de cartón con 38 kilos de cocaína.
Hace 2 Hs

Tres tucumanos fueron detenidos en controles policiales por transportar estupefacientes escondidos en sus vehículos. En total se secuestraron más de 40 kilos de cocaína.

El primer caso tuvo como involucrado a un joven de 24 años, que fue detenido el sábado por la noche mientras trasladaba más de 38 kilos de cocaína por calles céntricas de Orán, una ciudad estratégica para el narcotráfico por su cercanía con la frontera.

El operativo se desarrolló cerca de las 22.15, en la esquina de las calles España y Laprida, durante un patrullaje preventivo realizado por efectivos de la Subdirección de Drogas Peligrosas y la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2. Según fuentes policiales, los uniformados detectaron a un hombre que caminaba con dos cajas de cartón, observando de manera constante hacia distintos puntos, en actitud sospechosa.

Al advertir la presencia policial, el joven identificado por sus iniciales F.T.A. intentó escapar. En plena maniobra arrojó las cajas en la calle, pero fue alcanzado a pocos metros y reducido por los agentes.

Tras la detención, se dio intervención a la Fiscalía Penal de Orán, que ordenó la participación de personal especializado y la presencia de un can antinarcóticos. El perro “Black”, entrenado para la detección de estupefacientes, marcó de inmediato las cajas como positivas para sustancias ilegales.

Inspeccionan, descubren y extraen 34 kilos de cocaína del torpedo de un auto

Inspeccionan, descubren y extraen 34 kilos de cocaína del torpedo de un auto

Con autorización judicial, abrieron los bultos y encontraron 38 paquetes rectangulares de color amarillo que contenían la sustancia. La prueba farmacológica confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 38 kilos con 55 gramos.

Otros elementos

Además de la droga, los investigadores secuestraron un teléfono, dinero en efectivo (billetes de U$S100 y $58.000) y una licencia de conducir que no pertenecía al detenido. La Justicia federal dispuso la detención del joven y el secuestro de todos los elementos vinculados a la causa.

Ahora, la pesquisa se centra en determinar el origen de la cocaína, su destino final y el rol que cumplía el detenido dentro de la presunta estructura de narcotráfico que opera en Orán.

Vieron un control de Gendarmería y abandonaron el auto: adentro encontraron siete kilos de cocaína

Vieron un control de Gendarmería y abandonaron el auto: adentro encontraron siete kilos de cocaína

Horas más tarde, la Policía Federal detuvo en un control policial a un segundo vehículo que viajaba desde la zona de Famaillá. Al requisar el interior, el perro de la División Antidrogas detectó dos kilos de cocaína que estaban escondidos en el rodado. Al informar al Juzgado Federal la situación los efectivos dispusieron el secuestro de la sustancia y detuvieron a dos hombres que viajaban en el automóvil.

Temas TucumánOránNarcotráfico
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cayó un pasero tucumano con un cargamento de cocaína valuado en millones

Cayó un "pasero" tucumano con un cargamento de cocaína valuado en millones

Lo más popular
¿Para qué sirve mezclar azúcar y detergente? Usos y beneficios en el hogar
1

¿Para qué sirve mezclar azúcar y detergente? Usos y beneficios en el hogar

El truco del papel aluminio en el inodoro: por qué todos están probando esta técnica
2

El truco del papel aluminio en el inodoro: por qué todos están probando esta técnica

Beca KNB: Indonesia financia carreras de grado, máster y doctorado con todo pago
3

Beca KNB: Indonesia financia carreras de grado, máster y doctorado con todo pago

Cuándo empiezan las clases en la UNT: fechas, reinscripciones y receso invernal
4

Cuándo empiezan las clases en la UNT: fechas, reinscripciones y receso invernal

Jorge Alberto “Trukía” Gutiérrez: “El que no me conoce, no conoce Tafí del Valle”
5

Jorge Alberto “Trukía” Gutiérrez: “El que no me conoce, no conoce Tafí del Valle”

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas
6

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

Más Noticias
El presidente de YPF respaldó la modernización laboral y proyectó un salto exportador para la compañía

El presidente de YPF respaldó la modernización laboral y proyectó un salto exportador para la compañía

Venezuela pide ante la ONU la liberación de Maduro

Venezuela pide ante la ONU la liberación de Maduro

Calendario de vacunación: adelantan la dosis de la Triple Viral para bajar el riesgo de sarampión

Calendario de vacunación: adelantan la dosis de la Triple Viral para bajar el riesgo de sarampión

De Jujuy a París: se enamoró y 10 años después celebró su despedida de soltera en Humahuaca

De Jujuy a París: se enamoró y 10 años después celebró su despedida de soltera en Humahuaca

Mirtha Legrand, cerca de los 100: el milagro, la receta y la leyenda

Mirtha Legrand, cerca de los 100: el milagro, la receta y la leyenda

Israel podría ocupar toda Gaza si Hamas no entrega las armas

Israel podría ocupar toda Gaza si Hamas no entrega las armas

Cuál será el futuro del Cártel Jalisco Nueva Generación

Cuál será el futuro del Cártel Jalisco Nueva Generación

El Ministerio de Economía ofrecerá un bono para pagar el vencimiento de US$ 4.200 millones

El Ministerio de Economía ofrecerá un bono para pagar el vencimiento de US$ 4.200 millones

Comentarios