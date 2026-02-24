Caso Érika: “No sabía que hacía fiestas en su casa; fui una estúpida”, declaró Gordillo

- La secretaria judicial declaró ante el fiscal Gallo que no solo estaba al tanto, sino que había prestado declaración testimonial a favor de Sosa, que había sido denunciado por su ex pareja. “A él lo acusaban de violar una restricción de acercamiento, pero esa medida nunca se cumplió porque él iba a buscar a sus hijas a la casa de la denunciante. A veces se presentaba para buscarles ropa”, declaró Gordillo, que reconoció además que fue fiadora en esa causa; es decir, presentó los avales junto a su tía para que pudiera recuperar la libertad.