Incidentes en El Cadillal: cuatro heridos a puñaladas en medio de los festejos de Carnaval

El episodio más grave se registró alrededor de las 2.45 en el sector de los puestos de venta. Javier Emanuel Correa,de 25 años, y Walter Fabián Correa, de 47 años, ingresaron de urgencia al Hospital Avellaneda con múltiples lesiones. Según el testimonio de la esposa del mayor de los Correa, ambos se encontraban trabajando en su puesto de venta de bebidas cuando se originó un desorden de gran magnitud.