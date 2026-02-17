Secciones
Seguridad

Incidentes en El Cadillal: cuatro heridos a puñaladas en medio de los festejos de Carnaval

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de hoy en distintos sectores del predio donde se realizaban festivales.

La Policía intervino en los operativos de seguridad. La Policía intervino en los operativos de seguridad. IMAGEN ILUSTRATIVA.
Hace 1 Hs

Una serie de hechos violentos se registraron durante las celebraciones de Carnaval en El Cadillal en horas de la madrugada de hoy. Cuatro hombres debieron ser hospitalizados tras sufrir heridas de arma blanca en al menos tres incidentes distintos, según informaron fuentes policiales.

El episodio más grave se registró alrededor de las 2.45 en el sector de los puestos de venta. Javier Emanuel Correa,de 25 años, y Walter Fabián Correa, de 47 años, ingresaron de urgencia al Hospital Avellaneda con múltiples lesiones. Según el testimonio de la esposa del mayor de los Correa, ambos se encontraban trabajando en su puesto de venta de bebidas cuando se originó un desorden de gran magnitud.

Al intentar resguardar su lugar de trabajo, fueron atacados ferozmente. Javier Correa presenta una herida en la espalda y lesiones múltiples en el abdomen, la región lumbosacra y la pelvis, por lo que fue derivado en una ambulancia del 107 al Hospital Padilla debido a la complejidad de su cuadro. Por su parte, Walter Correa sufrió heridas múltiples en el tórax y el flanco izquierdo.

Otros ataques en el predio

Casi en simultáneo, otros dos hombres fueron atendidos en el Hospital Centro de Salud tras ser atacados en las inmediaciones del festival.

A las 2.20, Héctor Alfredo Ibáñez, de 29 años, ingresó con una herida de arma blanca en su pierna izquierda. La víctima relató que, cerca de las 1.20, caminaba por el predio de El Cadillal cuando fue interceptado por varios sujetos que, sin mediar palabra, comenzaron a agredirlo con un cuchillo tipo "sierrita".

Diez minutos más tarde, a las 2.30, ingresó Ricardo Arnaldo Aparicio, de 28 años, también con una lesión de arma blanca en el miembro inferior izquierdo. Aparicio manifestó que se encontraba en el sector donde se desarrollaba el "Festival de la Familia" cuando un desconocido comenzó a agredirlo con un elemento punzante.

En todos los casos, las víctimas fueron asistidas inicialmente en el CAPS de El Cadillal antes de ser trasladadas a los hospitales de la capital. La Policía investiga si los ataques guardan relación entre sí o si fueron hechos aislados derivados del descontrol y el consumo de alcohol durante los festejos. 

