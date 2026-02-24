Caso Érika Antonella Álvarez: la defensa de Felipe “El Militar” Sosa denunció desequilibrio procesal

A través de un comunicado, los letrados denuncaron que en los últimos días “se han difundido masivamente en distintos medios de comunicación declaraciones prestadas en sede fiscal por una persona actualmente imputada en el expediente”. “No se trata de comunicados oficiales ni de exposiciones voluntarias ante la prensa: son piezas procesales de una investigación en trámite que han sido difundidas selectivamente”, remarcaron.