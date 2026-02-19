Fiesta en El Corte: los organizadores denunciaron una campaña de desprestigio contra la empresa

El caso en cuestión si fue denunciado la madre de una adolescente de 14 años en el Hospital de Niños. La mujer, cuyo nombre se mantiene en reserva al igual que de la víctima, señalaron a las autoridades policiales que la adolescente, que había consumido bebidas alcohólicas, fue acosada por dos menores cuando se dirigía al baño. La médica que la revisó, según la información a la que tuvo acceso LA GACETA, descubrió lesiones compatibles a un abuso. No trascendió si la denunciante continuó con el caso. Al tratarse de un delito de instancias privadas, no está obligada a hacerlo.